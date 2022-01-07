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Общество7 января 2022 5:20

Иркутск попал на второе место рейтинга качества жизни по развитию ЖКХ

Исследование проведено Финансовым университетом при правительстве РФ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Иркутск попал на второе место рейтинга качества жизни по развитию ЖКХ.

Иркутск попал на второе место рейтинга качества жизни по развитию ЖКХ.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Аналитики Финансового университета при правительстве России составили традиционный рейтинг российских городов по качеству жизни. Для его составления брали данные Росстата, Банка России и соцопросов жителей городов. Как и в прошлом году, первые места в этом рейтинге, если брать все показатели, у Москвы и Санкт-Петербурга. Это неудивительно. Из городов поменьше можно назвать Грозный, Магнитогорск, Владимир, Тулу, Калугу, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар и Махачкалу. То есть в основной перечень не попал ни один город Сибири и Дальнего Востока, а с Урала - только Магнитогорск.

Но, кроме того, посчитали топ лидеров по отдельным направлениям. И тут можно с гордостью сообщить, что Иркутск попал в топ рейтинга по качеству жизни - благодаря ЖКХ. Система ЖКХ, по мнению населения, лучше всего работает в Грозном, Иркутске, Нижневартовске, Махачкале, Екатеринбурге. Кстати, еще год назад, по данным такого же рейтинга за 2020 год, наш город в топы не попадал, рейтинг по ЖКХ, основанный на опросах жителей, был выше в Якутске и Новосибирске. При этом отметим, что и цены на коммунальные услуги, как бы сибиряки не ворчали, у нас одни из самых низких.

Из соседей по Сибири в топах в этом году отметился только Томск. Он замкнул первую пятерку городов с самым низким уровнем тревожности настроений населения ( возглавила этот рейтинг Калуга). Один из ближайших к Иркутску городов - Якутск - попал в список тех, где нет пробок и мало ДТП.

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