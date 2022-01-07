Восьмиклассница в Братске умерла от инсульта, врачи не смогли ее спасти. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В соцсетях обсуждают трагедию, которая произошла в Братске месяц назад. Школьница, 14-летняя ученица 8 класса, четвертого декабря в судорогах потеряла сознание. Ее мать сразу же вызвала скорую. Девушку доставили в больницу уже в коме. Не приходя в себя, она умерла через 15 дней от остановки сердца. Как оказалось, у нее случился инсульт, подобного, конечно, никто не мог и предположить. Знакомые семьи написали об этом в соцсетях, обвиняя медиков.

"Во время ожидания у ребенка были судороги, рвота, потеря сознания.. Диспетчер скорой не среагировала на жалобы мамы. Она посчитала, что ребенок возможно под наркотическими веществами или беременна. И отправила скорую помощь с правого берега, хотя была машина реанимации в Энергетике", - рассказала она в городском паблике.

Смерть ребенка всколыхнула горожан. О погибшей школьнице отзываются как о светлом, жизнерадостном ребенке у которого не было явных проблем со здоровьем. И, конечно, в этом случае еще надо разбираться. Но вот виноват ли диспетчер? Минздрав региона начал проверку.

- Известно, что девочке вызывали скорую медицинскую помощь, после чего она была доставлена в больницу, - отмечают в минздраве. - На этот вызов была направлена первая освободившаяся бригада скорой. После госпитализации пациентки ситуацией занимались специалисты из Иркутска - консультировали местных врачей. Однако случай в медицине редкий, спасти ее не удалось. Министерство здравоохранения региона проводит служебную проверку.

Надеемся, что проверка, которая сейчас проводится, даст точный ответ на вопрос, почему не удалось спасти школьницу.