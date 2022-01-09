Эксперты объясняют причины резкого роста цен на съемное жилье в Иркутске

Аренда «однушки» в Иркутске стоит дороже, чем в Красноярске, но дешевле, чем в Новосибирске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новости о подорожании недвижимости никого уже не удивляют. Вот обвал цен точно бы наделал шуму! Но, увы, пока такого не предвидится. У кого нет возможности обзавестись своим гнездышком, те жилье снимают. В 2021 году стоимость аренды резко стала «кусаться», в том числе и в Иркутске. Почему? Разбираемся.

- Резко сократилось предложение: на пике спроса на покупку квартир многие собственники предпочли продать их по хорошей цене вместо того, чтобы продолжать сдавать, - объясняет гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко. - А осенью стал возрастать спрос на аренду со стороны трудовых мигрантов и офисных работников, которые стали возвращаться в крупные города.

Сильнее всего съемное жилье подорожало в курортном Сочи – на 40% и выше, в Калининграде и Краснодаре, Махачкале и Кирове, а еще, понятно, в Москве и области, в Санкт-Петербурге. В нашем городе аренда однокомнатных квартир за прошлый год подорожала на 12,9%, двухкомнатных – 20,2%, трехкомнатных – на 23,3%.

Для примера возьмем «однушки», обычно это самый бюджетный вариант. Так, в столице такая квартирка обойдется в среднем в 44,9 тысячи рублей в месяц, в Сочи - в 30,3 тысячи, в Санкт-Петербурге – в 27,6 тысячи. Это наиболее дорогая аренда в стране, что вполне логично.

Иркутск же в рейтинге по цене - на 23-м месте, за однокомнатное жилье здесь запросят в среднем 15,9 тысячи рублей в месяц. Это на тысячу дороже, чем в соседнем Красноярске, но на 1,7 тысячи дешевле, чем в Новосибирске. А самая бюджетная аренда в Сибири – в Омске, где за проживание в однушке придется отдавать 12,5 тысячи.