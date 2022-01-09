115 старинных буддийских икон случайно нашли при ремонте храма в Бурятии. Фото: страница Иволгинского дацана в "Фэйсбуке".

Старинные буддийские иконы случайно обнаружили при реставрации храма в Бурятии. Они были заложены в деревянные рамы позади других изображений божеств. Кто, когда и почему спрятал 115 реликвий, еще предстоит узнать, но предполагается, что работам не менее века.

Началось все с того, что в одном из храмов Иволгинского дацана в прошлом году решили переложить неровные полы. Разобрали - а внутри все прогнило. Тогда ламы решили полностью отремонтировать здание. Сказано – сделано! Только вот после реставрации танка (так называется в буддизме религиозная живопись) в старых деревянных рамах не очень подходили к новым стенам. Их захотели тоже оформить по-современному.

Когда в багетной мастерской вскрыли прежние рамы, то поразились: несколько из них оказались с «секретом».

Когда на иконах решили заменить старые рамы, то неожиданно нашли в них еще по 30 реликвий. Фото: страница Иволгинского дацана в "Фэйсбуке".

- Внутри находилась не одна танка, а примерно по 30 в каждой! - рассказала руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева. - Священнослужители осмотрели танка и бар (ткани с печатными оттисками), они оказались разными по формату и явно разных авторов. Кто и когда заложил их туда, неизвестно.

По оценкам лам, иконы написаны примерно в конце 19 - начале 20 веков. При них нашли обложку журнала "Индия", который выпускался в СССР с 1964 года, а сам храм, где они хранились, открыт с 1986 года. Но пока эти зацепки ни о чем конкретном не говорят. Спрятать реликвии могли и раньше.

Ламы предполагают, что изображениям не меньше века. Фото: страница Иволгинского дацана в "Фэйсбуке".

- Для Иволгинского дацана это уже не первый случай, когда старинные предметы культа возвращаются, - продолжает Алла Намсараева. - В 2017 году в Министерстве культуры России храму были переданы две статуи божеств, которые таможенники и сотрудники ФСБ обнаружили при попытке вывезти для продажи за границу.

Где разместить обнаруженные иконы, священнослужители еще решают. Возможно, они украсят новый храм Иволгинского дацана.