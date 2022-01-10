В Забайкалье ввели QR-коды о вакцинации при входе в торговые центры. Фото: пресс-службы министерства экономического развития Забайкальского края

В Забайкальском крае, как и во многих других регионах страны, зайти в торговые и развлекательные центры могут только вакцинированные местные жители. При входе в ТЦ теперь нужно предъявлять QR-код о вакцинации. Без него внутрь посетителя просто не пустят.

Причем, в Забайкалье ввели еще и некоторые нововведения.

- QR-код в непродовольственных маленьких магазинах у клиента будут спрашивать на кассе, при расчете, - рассказал зампред правительства Забайкальского края, министр экономического развития Александр Бардалеев.

Есть и места, куда жители Забайкалья все же смогут попасть без заветного QR-кода. Беспрепятственно можно посетить аптеки и продуктовые магазины. Исключением являются только продовольственные отделы и аптеки, расположенные внутри торговых центров.

Что касается заболеваемости коронавирусом в Забайкалье, то за праздничные дни в регионе наблюдалось снижение новых случаев COVID-19. По сравнению с прошлой неделей снижение заболеваемости идет на 22,2%.