Синоптики предупредили о приближении 30-градусных морозов в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как и обещали синоптики, погода в новогодние праздники порадовала иркутян. Все новогодние дни не было ни морозов, ни ветра, ни снегопадов. В отдельные дни столбик термометра и вовсе поднялся на 2-3 градуса выше нормы. Но зима в самом разгаре и поэтому думать, что комфортная погода будет до самой весны, конечно, не приходится. К нам вновь надвигаются морозы.

- В первую рабочую неделю нового года серьезных отклонений не ждем, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Пока в Иркутске тепло. 11 января в городе около -10, -12 градусов. В ночь на среду и четверг подморозит до -23. Понижение температуры ждем к концу недели. Холодный фронт придет к вечеру 13 января. В ночь на 14 и 15 января и вовсе до -27, -28.

В выходные особого потепления не ждем. Среднесуточная температура ожидается ниже нормы на 2-3 градуса. Например, в субботу будет вновь -15.

И еще раз вернемся к прошедшим новогодним праздникам. Несмотря на временную оттепель, никаких климатических рекордов побито нынче не было. До рекорда 5 января 1927 года, когда было 0 градусов, мы не дотянули.