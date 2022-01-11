Мошенники-гастролеры обманули 40 иркутян на 400 тысяч рублей, продавая оборудование для майнинга

Один из задержанных мошенников. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Массовые заявления об обмане при покупке майнингового оборудования начали поступать в иркутские отделы полиции в середине декабря. Все обманутые горожане рассказывали сыщикам одну и ту же историю как под копирку. Все они нашли объявление о продаже майнинговых аппаратов в Интернете. Затем приезжали в офис на улице Байкальская, заключали договор на покупку оборудования или об аренде помещений для дальнейшего обустройства «майнинговой фермы». Владельцы фирмы брали предоплату и просто терялись. Офис вскоре оказался пуст.

- Выйти на след мошенников удалось в январе, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Ими оказались гастролеры из города Миасса Челябинской области, которые приехали в Иркутск в декабре, заселились в гостиницу и сняли офис. Двое мужчины в возрасте 28 и 33 лет «заработав» денег в Приангарье, уехали в Тюмень, где их и задержали. Сообщники признались, что по собственным подсчетам обманули около 40 человек.

Второй задержанный Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Однако, полицейские уверены, что число обманутых сибиряков гораздо больше и украденная сумма парочкой из Миасса может доходить до миллионов рублей. Сейчас криминальный дуэт уже доставили обратно в Иркутск. По одному из фактов их деятельности уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Кстати, похищенное оборудование для майнинга уже нашли в Челябинске. Теперь полицейским нужно выйти на след других сообщников преступников. Кроме этого, сыщики просят отозваться всех иркутян, которые также стали жертвами обмана криминального дуэта. Для этого можно обратиться в ближайший отдел полиции.