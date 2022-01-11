Школьники из-под Иркутска, рискуя жизнью, спасли беременную женщину и двоих детей из горящего дома

16-летний Витя Носонов (слева) и 15-летний Данил Мазур (справа) лучшие друзья. Парни спасли женщину и двух детей на пожаре. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Девятиклассники Данил Мазур и Витя Носонов из села Введенщина, что под Иркутском - закадычные друзья. Учатся в одном классе, ходят в секцию бокса и вместе подрабатывают на карманные расходы. В очередной раз, по дороге из школы на подработку, парни, шагая по улице, услышали странный звук. Из ограды одного из домов слышался стук по стеклу.

- Барабанили с такой силой, что мы остановились и решили проверить, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Данил Мазур. – Витя сел на корточки, я забрался на него и посмотрел через забор. Вижу, из окон дома валит дым, и через стекло кричит женщина: «Помогите, у нас пожар, спасите!»

Данил сориентировался быстро. Скомандовал другу скорее хватать телефон и вызывать пожарных, а сам полез через забор, чтобы помочь жильцам, пока едут спасатели. Витя позвонил 01 и полез за Данилом. Правда, в горящий дом друзьям сразу попасть не удалось. Дверь и окна были заперты. Тогда Данил выбил раму ногой и пробрался внутрь.

- Смотрю, а женщина, которая молила о помощи, беременная, - говорит Данил. – Я уже собирался помочь ей выйти на улицу, она вдруг закричит: «У меня в комнате двое детей спят, я не могу их найти в дыму!». Чтобы не надышаться угарным газом, я поднес ко рту тряпку и пополз в комнату искать ребятишек на ощупь. Кричал им, но никто не отвечал. Подполз к кровати и наконец, нащупал их. Там были две девочки, одной лет 5, второй около 1 года. Они увидели меня и начали плакать.

У дома сгорела веранда. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Данил позвал на помощь Витю. Так как приятель повыше и покрепче, он взял на руки старшую девочку, а Даня схватил малышку. По дороге парни еще взяли под руки их мать и все вместе они благополучно вылезли на улицу через окно.

- После этого мы с Витей вернулись в дом, и нашли все документы семьи, которые женщина хранила под матрасом, - говорит Данил. – На микроволновке я заметил банковские карты, которые также отдал женщине. А еще я перекрыл газовый баллон, который стоял на кухне. С ним я обращаться умею, у меня дома такой же.

Все сделать правильно в этой ситуации, признается Данил, им с другом помогли уроки ОБЖ в школе, а также занятия по военной подготовке, которые посещают парни. А уж физическая подготовка у друзей отличная. Помимо бокса, они еще и в футбол играют.

На фото видно газовый баллон, который мог взорваться. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Прибывшие пожарные быстро справились с огнем. Правда, он успел уничтожить веранду. На следующий день в школу к Данилу и Виктору приехал муж спасенной женщины.

- Как вас отблагодарить, парни? - спросил он.

- Ничего не нужно, лучше восстановите дом сначала, - дружно ответили друзья.

Узнав о смелости школьников, руководство регионального МЧС уже решили поощрить Даню и Витю. А не думают ли сами пацаны в будущем стать спасателями?

- Нужно подумать, - заключает Данил. – Понял, какая это серьезная профессия. Сейчас вспоминаю, как было страшно внутри горящего дома, как из-за баллона могло все взорваться. Главное, что все спаслись.