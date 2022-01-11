Старый Новый год в Иркутске 2022: как празднуем, куда сходить

Последний шанс отметить Новый год 2022 в Иркутске. Потом уж будет только Саагаалган... Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Старый Новый год в Иркутске в 2022 году, как и всегда, отмечают в ночь с 13 на 14 января. Правда, этот день совсем обычный, непраздничный - в этом году он будет отмечаться с четверга на пятницу. Тем не менее, это повод еще раз отметить праздник ( особенно, если не получилось это сделать с размахом 31 декабря), скорректировать свои желания и добавить в список парочку новых. А еще – организовать застолье с друзьями или семьей. Традиционно в этот день не забывают о зрителях и каналы телевидения.

Как появился этот праздник, который отмечают только в России и странах бывшего СССР, помнят уже не все. На самом деле он не случаен. В 1918 году страна перешла на новый календарь и время передвинули вперед на пару недель. В итоге перенесли, например, праздник Рождества ( раньше его отмечали, как во всем христианском мире – 25 декабря). А через 6 дней после этого праздника всегда отмечали Новый год. Получалось, что теперь он должен приходиться на ночь с 13 на 14 января. Вот упрямые жители страны и праздновали его дважды – по-новому и по-старому. Причина давно забылась, а половина жителей страны, и в том числе иркутян, продолжают праздновать оба варианта. И Старый Новый год в Иркутске 2022 – это еще один шанс хорошо встретить год. У нас к этому списку добавился еще и Сагаалган.

Что посмотреть в Старый Новый год 2022 в Иркутске и где побывать ( если вы, конечно, сможете выкроить время в послепраздничном цейтноте).

Тальцы, Тальцы

Если у вас свободный день (ну а вдруг?) то самое очевидное – это поехать в Тальцы и встретить Старый Новый год там. А почему нет? Весело, задорно, жизнерадостно промчаться на тройке, скатиться с горки. Наконец, просто погулять на свежем воздухе и насладиться красотами окружающего мира. За чем же дело стало? Вперед!

Иркутская областная филармония

Концерт «Голос улетает ввысь»

13 января 2022 года в Иркутской областной филармонии пройдет концерт «Голос улетает ввысь» из цикла «О России с любовью». На самом деле этот концерт должен был состояться еще 16 декабря прошлого года. Но не получилось. Однако организаторы предупреждают, что можно использовать старые билеты. Кроме того, зрителей ждут по абонементу №2 и Пушкинской карте.

Слушателям представят народную песню с классическими ариями и романсами отечественных композиторов.

Усадьба Сукачева

Ах, маски, маски…

Уникальная выставка венецианских масок проходит в Усадьбе Сукачева. Выставку привезли из Санкт-Петербурга, из коллекции «Арт-Центра» и работает она в городе еще три дня после 13 января, до 16 января 2022 года. В экспозиции – 50 масок, сделанных вручную венецианскими мастерами.

Хотите почувствовать себя как на празднике в Венеции? Попробуйте вплотную подойти, рассмотреть все детали. Есть не только карнавальные, но и большие, настенные маски. Кстати, есть возможность сделать прекрасные селфи.

Галерея Виктора Бронштейна

Выставка «Селедка под шубой»

Невероятная выставка, а в ней участвуют 14 авторов со всей России. Все вкуснейшие праздничные угощения – на картинах, фото, в керамике и инсталляциях. Кроме селедки. Еще и знаменитый салат , оливье, бутерброды с икрой, нарезка, разные соленья. Все посвящено Новому году. Это ли не повод вспомнить праздник и отметить его еще один раз?