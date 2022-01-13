Число пожаров из-за майнингового оборудования растет в Иркутской области

Жители Иркутской области ставят майнинговое оборудование на дачах, в гаражах и даже квартирах Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области увеличилось число пожаров, происходящих по вине майнеров – людей, добывающих криптовалюту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

- В Иркутской области 60% пожаров возникает по электротехнической причине, и, к сожалению, наш регион в этом на протяжении нескольких лет в «лидерах» по стране, - отмечают в Главке. - А сейчас и майнинговый «бум» вносит существенный вклад в печальную статистику.

О том, что Приангарье захлестнула волна майнинга, отмечают уже давно. Из-за низких тарифов на электроэнергию, сибиряки ставят асики (так называются машинки для майнига) в гаражах, на дачах и даже в квартирах. Спасатели отмечают, что электрические сети, предназначенные для бытовых нужд, не выдерживают нагрузки майнингового оборудования и подключать к асики недопустимо. Это может привести к короткому замыканию. Неудивительно, что все чаще регистрируются пожары из-за безответственности стихийных майнеров.

Так, 7 января пожарные спасли в ДНТ «Щукино» в Иркутском районе 58-летнего мужчину, с ожогами он сейчас находится в больнице в реанимации. В его садовом доме загорелся второй этаж и кровля.

- Чуть позже он рассказал дознавателям МЧС России, что в доме было установлено оборудование для майнинга, - отмечают в МЧС региона. - Чрезмерная нагрузка на сеть вызвала короткое замыкание и привела к потере имущества.

В конце 2021 года было также несколько пожаров из-за майнинга. На один из них спасатели выезжали в многоквартирный дом на улице Розы Люксембург. Из здания эвакуировались 10 взрослых и два ребенка. На столе в одной из комнат загоревшейся квартиры стояло обуглившееся майнинговое оборудование.

- Жизнь жильцов этого дома под угрозу поставили люди, проживающие в квартире на 2 этаже, - рассказали пожарные.

Также в МЧС Приангарья поделились, что из-за «фермы» в гараже на Байкальской в Иркутске сгорел автомобиль Toyota Town Ace. Нагрузки не выдержал удлинитель и вспыхнул. Огонь моментально уничтожил все, что было в боксе. В селе Сосновка Усольского района по такой же причине повреждены сгораемые части Nissan Qashqai.

- Это лишь малая часть пожаров, которая происходит на территории Иркутской области по вине майнеров, - отмечают спасатели.

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