Сколько стоит электроэнергия в Иркутске в 2022 году: тарифы, когда повысят. Фото: Тимур ХАНОВ

Счета за свет в Приангарье по-прежнему самые щадящие в стране. Сколько стоит электроэнергия в Иркутске в 2022 году - это уточняют не только жители региона. А после сообщений о том, что регион - столица майнинга, этим вопросом заинтересовались многие.

"КП" -Иркутск рассказывает, какой будет тариф на электроэнергию 2022 в Иркутске. Очередное повышение стоимости будет, оно запланировано на июль. Насколько вырастет тариф? Рассказываем.

- С 1 июля 2021 года для городского населения установлен тариф на электрическую энергию 1,23 рубля, он действует и в первой половине 2022 года,- сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Наши расходы по этому поводу регулирует Служба по тарифам Иркутской области. Уже установлены и расценки на вторую половину 2022 года. Они, хотят и не очень значительно, но повысятся.

Тариф на электроэнергию 2022 в Иркутске с 1 июля увеличится до 1, 30 рубля. В сельской местности цены тоже изменятся. Если сейчас 1 киловатт обходится в 0, 861 рубля, то летом будут уже 0, 91 рубля. Это, конечно, совсем немного. В регионе есть специальные расценки, если в квартире используют двухкомпонентный или трехкомпонентный счетчик, но таковые пока используются мало - нет особой необходимости. Что касается майнеров, то их устанавливают и через суды принуждают платить по коммерческой стоимости. Энергетики, кроме всего прочего, не без оснований говорят о том, что из-за этого резко растет потребление электричества, сети работают с перегрузками и бывают перебои с электричеством в деревнях района.

Кстати, жаловаться на рост стоимости электроэнергии в Иркутске в 2022 году не стоит. В Красноярске к примеру, всем жителям приходится помнить про ограничения и социальные нормы. Нет перерасхода - платите 1, 98 рубля. Если потратили много света, то перерасход рассчитывается уже по 3.20 рубля ( это для домов с электроплитами). Здесь двусоставные счетчики могут окупиться. Что касается соседей из Улан-Удэ, то сейчас они рассчитываются за эту услугу, исходя из 3, 059 рубля, а во втором полугодии - 3, 318 рубля ( в домах с электроплитами).