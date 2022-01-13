«Слата» составила список популярных новогодних покупок

Сеть супермаркетов «Слата» выяснила, как изменились предпочтения потребителей в Иркутской области. Фото: ООО «Маяк»

Перед Новым годом и вплоть до окончания праздников магазины становятся привычной средой обитания. Мы покупаем подарки для близких и запасаемся продуктами для вкусных обедов и ужинов в семейном кругу. Торговая сеть «Слата» изучила список покупок жителей Приангарья и вот как он выглядит:

Во-первых, традиционно для этого времени (анализ проводился с 10 декабря по 9 января) в супермаркетах «Слата» чаще приобретали зеленый горошек, маринованные огурцы и кукурузу. Связано это, конечно, с тем, что хозяюшки делали салаты. Такой продукции брали на 21% больше, чем в 2020 году.

- Эти консервированные продукты в декабре покупают на 50-60% больше, чем в течение всего года, - говорит руководитель по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова. – А в общем интерес к консервации вырос на 6% за год. Это объясняется тем, что в супермаркетах расширен ее ассортимент, при этом цены остаются на уровне среднего сегмента.

В ближайшее время прогнозируют, что в «Слате» будет больше фруктов из африканских стран. Фото: ООО «Маяк»

Во-вторых, как невозможно представить Новый год без мандаринов, так и нельзя не включить этот солнечный продукт в список самых покупаемых к волшебному празднику. За месяц в «Слате» купили 100 тонн мандарин из Марокко. Также популярны мандарины из Турции. Хотя поставок из этой страны немного – они сокращаются в связи с вводом запрета Роспотребнадзором.Средняя цена за кило этого фрукта была на уровне 174 рублей.

А вот очень популярных мандаринов с листочками или совсем миниатюрных в этом году не было. Поставки из Поднебесной, увы, прекращены. Хотя раньше именно китайские мандарины составляли 60% от всех продаж. Однако в «Слате» стараются находить новые рынки. И в ближайшее время прогнозируют, что больше будет фруктов из африканских стран.

В-третьих, самым любимым в Новый год все же остается сладкий подарок. Так было и полвека назад, так остается и сегодня. Об этом тоже говорят цифры. Более того, спрос на кондитерские изделия только вырос – на 25% в 2021 году. Чаще всего покупали наборы среднего ценового сегмента весом 500-700 гр, а также стоимостью в 200-300 рублей за подарок. Сотрудники «Слаты» отмечают, что в этот раз были популярны брендовые сладости и это несмотря на то, что они дороже. О чем это говорит? Для потребителей стал более важен стильный внешний вид подарка и его качественное наполнение.

Наконец, шампанское. Отношение к нему изменилось. Покупатель сегодня предпочитает винный игристый напиток, а не традиционную газированную «шипучку». То есть и здесь выбор идет в пользу качества. Иркутяне останавливаются на федеральных брендах от российских производителей, рост их продаж вырос на треть. А средняя цена, которую готов платить покупатель, составила 329 рублей. Стоимость самого дешевого игристого составила 169 рублей. Еще один тренд 2021 года – шампанское покупают в меньших объемах, в бутылях 0,2 и 0,25 л.

Каждую неделю в супермаркетах «Слата» представлены выгодные предложения и акции на более чем тысячу товаров. Фото: ООО «Маяк»

К слову, этот рейтинг «Слаты» в преддверии Нового года и после него, уже стал традиционным. Специалисты проводят анализ каждый год, чтобы отслеживать тенденции на рынке и стараться максимально удовлетворять все запросы потребителей. В этом году проштудировали около трех миллионов чеков в супермаркетах Иркутска, Шелехова, Ангарска, Саянска, Братска. И если говорить в целом, полученные данные показали: иркутяне любят Новый год и не экономят!

ЦИФРА ГОДА

511 рублей составил средний чек покупок в «Слате». Это на 5%, чем в 2020 году.

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Каждую неделю в супермаркетах «Слата» представлены выгодные предложения и акции на более чем тысячу товаров. «Опознать» из можно по специальным ценникам на полках, а также в еженедельном каталоге на сайте, в мобильном приложении «Моя Слата», в социальных сетях супермаркета.