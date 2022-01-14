Партию водки с этикеткой «Родники Сибири», от которой умерли 9 жителей Тюмени, нашли в Иркутской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Массовое отравление алкоголем произошло в Тюмени в начале января этого года. Метиловый спирт, который оказался в партии поддельной водки с этикеткой «Родники Сибири» унес жизни 9 человек. По факту трагедии были возбуждены уголовные дела. На днях под стражу отправили пять человек, которых подозревают в отравлении суррогатом. А прокуратура Тюменской области уже призвала местных жителей не употреблять и не покупать водку с этикеткой "Родники Сибири". В ее составе нашли метиловый спирт, а также другой суррогатный алкоголь.

Проверяют алкоголь под этой маркой и в других регионах Сибири. Как стало известно «КП»-«Иркутск» от информированного источника, на днях партию водки с этикеткой «Родники Сибири» без акцизных марок нашли в Аларском районе Иркутской области.

- Водкой с такой этикеткой отравились жители Тюмени, - сообщил корреспонденту «КП»-«Иркутск» источник. – Теперь алкоголь отправят на исследование.

Пока же всю найденную продукцию в Аларском районе будут проверять в лабораториях, всех жителей Приангарья просят не употреблять и не приобретать продукцию с этикеткой «Родники Сибири», в составе которой установлен метиловый спирт, а также другой суррогатный алкоголь.