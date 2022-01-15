Почему средний балл для поступления на бюджет в вузах Иркутска снизился, а платно – вырос. Разбираемся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России впервые за последние 10 лет средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет в российских вузах снизился. По стране он упал в среднем на 0,5 пунктов. Итоги ежегодного мониторинга качества приема в вузы страны за 2021 год, который подготовил НИУ Высшей школы экономики обескуражил многих. Но это – в среднем по стране. К слову, у нас в регионе снижение тоже зафиксировано, но минимальное – на 0,2 пункта. Причем, эта тенденция касается не всех вузов, а на платное обучение этот самый балл даже вырос. Изучаем таблицы НИУ ВШЭ и данные регионального минобра.

Половина поступивших бесплатно – будущие инженеры

В прошедшем году студентами в Иркутской области стали 16,8 тысяч абитуриентов. Большая часть – 12 тысяч – грызет гранит науки очно. Поступить им было не так уж и легко – конкурс составил 7 человек на место. Средний балл абитуриентов (бюджетников и платников) составил, по данным ВШЭ – 62 и даже немного вырос по сравнению с прошлым годом, когда он равнялся 61, 4.

А что касается бюджета? По плану в вузы области должны были принять на обучение за счет государства 9,7 тысяч первокурсников. Поступило 9,5 тысяч. Но есть нюансы – возможностей поступить много больше у физиков, чем у лириков.

- Половина всех бюджетных мест (55 %) приходится на инженерное дело, технологии и технические науки, - это данные из доклада по итогам приемной кампании в вузы региона - 2021 заместитель министра образования Иркутской области Елены Апанович. – Это 5092 мест. Остальные распределены относительно поровну между другими направлениями. При этом на 17,9% увеличилось число возможностей для поступления на педагогические специальности, на 9,1% - на медицинские, на 3,3% - на сельскохозяйственные.

Где конкурс выше

Отчасти с этим связан относительно небольшой средний балл у поступающих. Математику и физику сдать сложнее, и нынешние первокурсники ИрГУПСа, например, прошли, получив 52,7 балла «на брата», а в ИРНИТУ – 64,3 балла. Не так уж и много, конечно. Но, кстати, больше, чем в прошлом году! У первокурсников ИГУ в этот раз показатели тоже выше, чем в прошлом – 67,2 балла. В аграрном университете он поднялся с 53,7 до 54,2 баллов. А у кого меньше? Как ни покажется сразу странным, в ИГМУ. Правда, все относительно. В медицинском очень высокая планка, и в этот раз, по данным ВШЭ, он снизился с 71,7 до 66,6 баллов, и много целевиков. Похожая история в БГУ, в экономическом вузе проходной балл 71, 4, а был – 74, 5.

А где был больше конкурс? Тоже есть данные, у нашего минобра.

Больше всего заявлений было подано на филологические дисциплины и педагогику, строительство и медицинские науки, IT, экономику и менеджмент, юриспруденцию и правовое обеспечение национальной безопасности.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стоимость обучения в университетах снизилась

В прошлом году год обучения в вузах региона обходился родителям студентов в 148,2 тысячу рублей в год. И тут наши университеты нашли возможность сэкономить, так как цены по сравнению с прошлым годом немного, но упали. Дороже всего обходится обучение в ИРНИТУ, тут много технической подготовки. А дешевле всего – в ИГУ, гуманитарный вуз заложил планку в 114,2 тысячи рублей.

ИРНИТУ - 174,7 тысяч рублей в год

ИрГАУ – 163,5 тысяч рублей в год

ИГМУ - 159 тысяч рублей в год

ИРГУПС – 156 тысяч рублей в год

БГУ – 145,4 тысяч рублей в год

ИГУ - 114,2 тысяч рублей в год