«Омикрон» угрожает Иркутску переполненными больницами Фото: Олег ЗОЛОТО

«Омикрон» наступает! По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, этим штаммом в ближайшие пару месяцев заразится половина населения Европы. В Москве уже забеспокоились из-за роста количества заболевших. А в Иркутске пока тихо: число заболевших растет на 250-300 человек в день, но и выписывается примерно столько же. В больницах меньше двух тысяч пациентов с ковид. Что будет в регионе и как защитить себя от вируса-мутанта? Об этом мы поговорили с главным врачом иркутской областной инфекционной больницы Владимиром Хабудаевым.

Заразившихся может быть в четыре раза больше

- Отставание по ситуации с коронавирусом у нас в регионе идет на 1,5–2 недели, - объяснил Владимир Хабудаев. – Это касается и спадов заболеваемости, и подъемов. Поэтому понятно – дней через 10-15 и нам ждать пятой волны заболевания. Заражаться будут, по всей вероятности, преимущественно «омикроном». Отдельно проводить исследования, какой именно штамм у заразившегося, не имеет смысла и делать этого не будут. Это потому, что тактика лечения от этого все равно не изменится. Что касается способов защиты от вируса, то тут ничего не поменялось – те же маски, по максимуму – игнорирование публичных мест. Руки стоит обрабатывать спиртовым дезинфектантом.

А вот какой будет новая волна? К чему стоит быть готовым?

- С одной стороны, говорится, что омикрон переносится все же легче, тяжелых случаев меньше. С другой – больше заразность и подхватывают инфекцию дети, - продолжает Владимир Хабудаев. - Этот факт вроде бы известен сегодня всем, но что за ним стоит? По предварительным прогнозам, количество заболевших может оказаться чуть ли не в четыре раза больше, чем во время предыдущей волны. А это автоматически означает переполненные больницы и сложности с госпитализацией. В пик распространения заболевания в регионе на лечении находилось более 6 тысяч пациентов. А сейчас их может оказаться в разы больше.

Прошедшие волны научили врачей грамотно «сортировать» заразившихся – в инфекционку и госпиталь ветеранов войны, в шелеховскую больницу попадали самые тяжелые, а помощь для сложных пациентов с опасными сопутствующими заболеваниями оказывали в областной клинической больнице. В лечебных учреждениях «второго уровня» лечили тех, у кого был несложный ковид на фоне хронических заболеваний. А что нас ждет сейчас?

Для детей развертываются сотни мест

- Новые койки в больницах будут развертываться по тому же принципу, что и раньше, но сейчас еще готовим места для лечения детей – заразившихся среди них может быть, судя по опыту тех же США, в 2-3 раза выше. Таких пациентов будем лечить, прежде всего, в инфекционной больнице, там есть врачи-педиатры, не только инфекционисты, и открывается 290 мест для маленьких пациентов. Лежать они будут, при необходимости, с мамами. А вот в Ивано-Матренинской больнице запланировано лечение ребятишек постарше, без родителей. Там – около сотни мест. И в Ангарске, в больнице №1, в Братске – в районной больнице.

Вакцинация – каждые полгода

Вокруг снова идут споры – делать ли прививку? Тут важно, что многие уже и вакцинацию прошли, и переболели. Или ревакцинировались – полгода назад. Стоит ли снова идти к врачам или подождать, ведь срок действия QR–кодов – год?

- Стоит идти на прививочный пункт, - считает Владимир Хабудаев. – Да, раньше многие рассчитывали, что прививка станет спасением от заражения. Но нет. Люди разные, организмы у них разные, много сопутствующих заболеваний, иммунитет формируется по-разному. И после вакцинации заражаются и заболевают, в большинстве случаев легко. Но, конечно, бывают и попадания в реанимацию и, в исключительных случаях - самый тяжелый исход. Но ведь без прививки ситуация гораздо тяжелее – это раз. Чтобы «вытащить» тяжелых пациентов, нам приходится применять тяжелые, с массой побочных эффектов медикаменты, которые не каждый организм вынесет. Это два. Медикаменты наносят удар по печени, по почкам. Но другого выхода нет! И я так скажу – вакцина по сравнению с этим это просто практически никак негативно не влияет! Но может спасти – и от тяжелого течения болезни прежде всего.

Постковид – это что-то страшное

Тем, кто до сих пор считает, что проще переболеть, чем «бесконечно» вакцинироваться, стоит учесть, что последствия ковида тяжелы и разнообразны.

- При лечении пациентов в госпитале мы сталкивались с неадекватным поведением больных. И первое время, не понимали ситуацию, - говорит Владимир Хабудаев. – Между тем, осложнения по части нервной системы и психики, в том числе отдаленные – это, увы, реальность. Увы, но поражаются все органы и системы, и даже искажение вкуса и запаха, которое развивается со временем у многих переболевших – это очень серьезный сигнал, который говорит о сбоях в организме. И все это мы только изучаем, пока никто точно не сможет сказать, чем все эти последствия обернутся. Поэтому еще раз хочу сказать – не стоит обольщаться и насчет омикрона. Делайте прививки!