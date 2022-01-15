Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ15 января 2022 8:10

«Омикрон» угрожает Иркутску переполненными больницами

Врачи предупреждают, что обольщаться насчет легкости течения инфекции не стоит
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
«Омикрон» угрожает Иркутску переполненными больницами

«Омикрон» угрожает Иркутску переполненными больницами

Фото: Олег ЗОЛОТО

«Омикрон» наступает! По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, этим штаммом в ближайшие пару месяцев заразится половина населения Европы. В Москве уже забеспокоились из-за роста количества заболевших. А в Иркутске пока тихо: число заболевших растет на 250-300 человек в день, но и выписывается примерно столько же. В больницах меньше двух тысяч пациентов с ковид. Что будет в регионе и как защитить себя от вируса-мутанта? Об этом мы поговорили с главным врачом иркутской областной инфекционной больницы Владимиром Хабудаевым.

Заразившихся может быть в четыре раза больше

- Отставание по ситуации с коронавирусом у нас в регионе идет на 1,5–2 недели, - объяснил Владимир Хабудаев. – Это касается и спадов заболеваемости, и подъемов. Поэтому понятно – дней через 10-15 и нам ждать пятой волны заболевания. Заражаться будут, по всей вероятности, преимущественно «омикроном». Отдельно проводить исследования, какой именно штамм у заразившегося, не имеет смысла и делать этого не будут. Это потому, что тактика лечения от этого все равно не изменится. Что касается способов защиты от вируса, то тут ничего не поменялось – те же маски, по максимуму – игнорирование публичных мест. Руки стоит обрабатывать спиртовым дезинфектантом.

А вот какой будет новая волна? К чему стоит быть готовым?

- С одной стороны, говорится, что омикрон переносится все же легче, тяжелых случаев меньше. С другой – больше заразность и подхватывают инфекцию дети, - продолжает Владимир Хабудаев. - Этот факт вроде бы известен сегодня всем, но что за ним стоит? По предварительным прогнозам, количество заболевших может оказаться чуть ли не в четыре раза больше, чем во время предыдущей волны. А это автоматически означает переполненные больницы и сложности с госпитализацией. В пик распространения заболевания в регионе на лечении находилось более 6 тысяч пациентов. А сейчас их может оказаться в разы больше.

Прошедшие волны научили врачей грамотно «сортировать» заразившихся – в инфекционку и госпиталь ветеранов войны, в шелеховскую больницу попадали самые тяжелые, а помощь для сложных пациентов с опасными сопутствующими заболеваниями оказывали в областной клинической больнице. В лечебных учреждениях «второго уровня» лечили тех, у кого был несложный ковид на фоне хронических заболеваний. А что нас ждет сейчас?

Для детей развертываются сотни мест

- Новые койки в больницах будут развертываться по тому же принципу, что и раньше, но сейчас еще готовим места для лечения детей – заразившихся среди них может быть, судя по опыту тех же США, в 2-3 раза выше. Таких пациентов будем лечить, прежде всего, в инфекционной больнице, там есть врачи-педиатры, не только инфекционисты, и открывается 290 мест для маленьких пациентов. Лежать они будут, при необходимости, с мамами. А вот в Ивано-Матренинской больнице запланировано лечение ребятишек постарше, без родителей. Там – около сотни мест. И в Ангарске, в больнице №1, в Братске – в районной больнице.

Вакцинация – каждые полгода

Вокруг снова идут споры – делать ли прививку? Тут важно, что многие уже и вакцинацию прошли, и переболели. Или ревакцинировались – полгода назад. Стоит ли снова идти к врачам или подождать, ведь срок действия QR–кодов – год?

- Стоит идти на прививочный пункт, - считает Владимир Хабудаев. – Да, раньше многие рассчитывали, что прививка станет спасением от заражения. Но нет. Люди разные, организмы у них разные, много сопутствующих заболеваний, иммунитет формируется по-разному. И после вакцинации заражаются и заболевают, в большинстве случаев легко. Но, конечно, бывают и попадания в реанимацию и, в исключительных случаях - самый тяжелый исход. Но ведь без прививки ситуация гораздо тяжелее – это раз. Чтобы «вытащить» тяжелых пациентов, нам приходится применять тяжелые, с массой побочных эффектов медикаменты, которые не каждый организм вынесет. Это два. Медикаменты наносят удар по печени, по почкам. Но другого выхода нет! И я так скажу – вакцина по сравнению с этим это просто практически никак негативно не влияет! Но может спасти – и от тяжелого течения болезни прежде всего.

Постковид – это что-то страшное

Тем, кто до сих пор считает, что проще переболеть, чем «бесконечно» вакцинироваться, стоит учесть, что последствия ковида тяжелы и разнообразны.

- При лечении пациентов в госпитале мы сталкивались с неадекватным поведением больных. И первое время, не понимали ситуацию, - говорит Владимир Хабудаев. – Между тем, осложнения по части нервной системы и психики, в том числе отдаленные – это, увы, реальность. Увы, но поражаются все органы и системы, и даже искажение вкуса и запаха, которое развивается со временем у многих переболевших – это очень серьезный сигнал, который говорит о сбоях в организме. И все это мы только изучаем, пока никто точно не сможет сказать, чем все эти последствия обернутся. Поэтому еще раз хочу сказать – не стоит обольщаться и насчет омикрона. Делайте прививки!

Коронавирус Covid-19