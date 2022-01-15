«Захотел лизнуть собаку»: в Иркутске прохожие спасли примерзшего к памятнику школьника

В Иркутске школьник попал в больницу, лизнув бронзовый памятник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске прохожие спасли мальчика из плена бронзового памятника. Это произошло в конце декабря, когда в городе стояли 20-градусные морозы. Не торопясь, школьник с рюкзаком на спине шел на урок. Это были последние деньки перед Новым годом, поэтому ребенок точно знал - на математике будет контрольная. Скорее всего, писать ее, у мальчишки желания не было, поэтому он остановился возле памятника Айболиту, что находится в сквере городской ветеринарной станции. Монумент этот действительно интересный, на руках известный всем сказочный доктор держит мурлыку-кошку, а возле его ног к хозяину тянется преданный пес. От разглядываний школьник решил перейти к делу. Видимо, настолько сильным было желание попробовать на вкус холодный металл. В результате мальчик по неволе застыл рядом с памятником, благо ненадолго, его быстро обнаружили взрослые.

- Прилипшего языком к собаке ребёнка сначала заметила проходившая мимо женщина. А затем остановился водитель одной из машин, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы. - Молодой человек, оценив ситуацию, достал из салона автомобиля бутылку с водой и вылил на примерзший язык. А потом посадил школьника в машину и привёз в больницу.

- Мне захотелось лизнуть его собаку, - виновато признался медикам юный пациент. Пока врач отделения челюстно-лицевой хирургии оценивал серьезность травмы, медсестра позвонила родителям проказника. Вскоре за мальчиком пришла бабушка.

- У вашего внука в области слизистой спинки языка повреждения в пределах подслизистого слоя, кровотечения нет, - заключили врачи. - Нужно обрабатывать антисептиком и облепиховым маслом и за несколько дней всё пройдёт.

Казалось бы, все закончилось удачно – и язык цел, и на контрольную мальчик еще успевал. Только в этот раз бабушка решила лично отвести внука в школу, чтобы тот добрался без приключений.

Поблагодарить мужчину, который помог мальчику добраться до больницы, родителям и медикам не удалось, но врачи отмечают, что благодаря именно его действиям, школьник не получил более серьезных травм и быстро пойдет на поправку.