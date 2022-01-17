Синоптики рассказали, ударят ли в Иркутске крещенские морозы

Рекордно аномальное тепло придет в Иркутск на Крещение Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уж если новогодние праздники у нас выдались такими теплыми, то Крещенских морозов точно не избежать. Так думали многие иркутяне после длинных новогодних каникул, когда в столице Приангарья резко потеплело на все 10 дней. А и правда, какое Крещение в Сибири и без 30-градусного морозца? Но, в этом году, у погоды свои планы. Похоже, что природа решила подарить нам одну из самых теплых зим за последние годы. Вот и на Крещение к нам идет аномальное потепление.

- Среднесуточная температура на этой неделе сразу на 6-8 градусов выше нормы, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – 18 января в городе -4, -6 градусов. В ночь на Крещение -12. Ну а 19 января пройдет небольшой снег. Воздух прогреется до -6, -8. Как бы у нас народ не пошел купаться, несмотря на запрет.

По словам синоптиков, сильных морозов в Иркутске вообще не ожидается не то, что до конца рабочей недели, на которой днем максимум похолодает до -4, -9, но и до самого конца января. Впрочем, говорить о завершении зимы, конечно, рано.

- У нас бывает так, что январь теплее обычного, а затем свое слово берет февраль, - продолжает Юлия Янькова. – Последний месяц зимы вполне может принести нам эти запоздалые Крещенские морозы.

А теперь немного статистики. Оказывается, такая погода для середины января для Иркутска не такая уж и редкость. Например, 19 января 2015 года в городе потеплело до -4, а в 2014-м и 2019-м до -5, -7. Холодным выдалось Крещение в 2016 и 2018 годах. Тогда морозы до -34, -38 стояли почти 10 дней января. Ну а самым ледяным выдался день 19 января 1947-го. Вряд ли тогда нашлось много смельчаков прыгнуть в прорубь в -43.