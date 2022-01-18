Омикрон в Иркутске. Пятая волна коронавируса на подходе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Омикрон в Иркутске набирает обороты. В регионе количество заболевших новым штаммом увеличилось до 26. Что еще известно об этом? По данным Роспотребнадзора, половина случаев зафиксирована у тех, кто вернулся с отдыха, а вторая – уже местная. Данные стали известны благодаря исследованиям Иркутского противочумного института.

Омикрон вытеснит дельту

- Конечно, это не говорит о том, что всех жителей региона с симптомами ОРВИ будут тестировать на омикрон, - говорит главный врач Иркутской инфекционной больницы Вячеслав Хабудаев. – Не будут проверять поголовно даже тех, кому поставлен диагноз коронавирус. Я уже говорил о том, что необходимости в этом нет. Есть стандарт лечения, он общий. Исследования специалистов противочумного института носят научный характер. Выясняется, в частности, скорость распространения штамма, который со временем вытеснит «дельту». Изучается, как он передается.

Какова ситуация сейчас? По данным оперштаба региона, 17 января поставлено 353 новых диагноза коронавирус. В больницах находится 1907 пациентов. Пока это совсем немного. Скажем, ровно месяц назад на лечении в стационарах было 3816 жителей региона, а положительных тестов ПЦР – 588. Любому ясно, что сейчас ситуацию можно назвать относительно неплохой. Но не только врачи, а и математики, занимающиеся изучением распространения инфекции, говорят о том, что это затишье перед бурей.

Омикрон привезли из-за границы

- В самом деле, если за последние 30 дней умерло от коронавируса около 600 человек, то еще месяц назад мы потеряли 800, - говорит кандидат экономических наук, основатель и руководитель «НПЦ ГОСУЧЕТ» Роман Ерженин. – На всех графиках заражений – практически вертикальный спад, а коэффициент распространения инфекции ниже единицы. Такого не было очень давно. Хотя, к сожалению, врачам не всех удается спасти. Смертность в Иркутской области довольно высокая, в 1,5 раза выше, чем в остальных регионах России, 44 человека в среднем умирает на 1000 зараженных, 29 - в России. Но и она снижается. Можно сказать, что сейчас переходный период в ожидании пятой волны.

Аналитик отмечает – нет никаких данных, чтобы говорить, о том, что коронавирус закончился.

- Как показывает опыт европейских стран, есть по какому поводу тревожиться, - говорит он. - Хотя все относительно и неоднозначно. В Великобритании зашкаливает число заболевших, но если брать Индию, Бразилию, то там такой ситуации нет. Что ждет Россию? С одной стороны, третья и четвертая волны были очень тяжелыми, плюс прививочная кампания, мог выработаться сильный иммунитет. С другой стороны, хватит ли его? Ведь этого ждут специалисты уже пару лет и дают оптимистические прогнозы, ждут – вот сейчас, вот-вот… Но пока в мире не выработано биологических инструментов, чтобы остановить вирус.

Насчет того, как проник к нам новый штамм, нет никаких иллюзий. Жители страны вернулись с новогодних каникул. Побывали за границей и привезли омикрон в Иркутске с собой.

- Год назад также был всплеск заболеваемости сразу после праздников, - отметил Роман Ерженин. – И все началось с Москвы, там основные аэропорты. В отдельные дни достигал +20−30% к такому же дню прошлой недели, а сейчас рост более крутой (+70−140%). Но ведь и резко вырос поток пассажиров из-за рубежа! Скоро все это придет к нам, это неизбежно.

Лаборатории переводят на круглосуточный режим

Сейчас ПЦР –тесты на коронавирус проводят в 25 лабораториях региона. Все они, по решению оперштаба, переводятся на усиленный режим работы. Сегодня там делают 10 тысяч тестов, но в ближайшее время увеличат это количество вдвое. При необходимости результаты будут поступать в больницы круглосуточно.

- За последнюю неделю увеличилось количество заболевших новым штаммом коронавируса омикроном, - отметил глава региона Игорь Кобзев. – Нам надо усилить профилактические мероприятия. На примере некоторых западных стран мы можем видеть, что омикрон распространяется даже в странах с высоким процентом вакцинированных, однако прививка позволяет перенести заболевание легче.

Врачи говорят, что у тех, кто сделал прививку, реже развивается ковидная пневмония. Поэтому стоит вакцинироваться.

Сейчас в регионе развернуто 4691 койка для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Свободных мест хватает, более 30%. При росте заболевших, если омикрон в Иркутске продолжит распространяться, появятся новые места.