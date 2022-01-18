Иркутянка поскользнулась на заснеженной лестнице в центре города и получила серьезную травму

Место, где иркутянка получила травму. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ, личный архив Анастасии Шумиловой

Левая нога 24-летней иркутянки Анастасии Шумиловой настолько распухла, что ни одни брюки не налезают. Девушка уже четыре дня находится в заточении в собственной квартире – не может ходить ни на работу, ни на любимые танцы.

Анастасия упала и получила серьезную травму в самом центре Иркутска. Каскад лестниц вдоль улицы Партизанской (в районе ТЦ «Карамель») каждую зиму превращается в полосу препятствий. Эта пешеходная зона очень оживленная, каждый день здесь проходят сотни людей. А лестницы от снега очищают далеко не каждый день. И после очередного снегопада они снова стали горками.

Лестница, на которой упала Анастасия. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

- Я шла в сторону остановки «Эталон», поднималась по лестнице с пакетом в руках, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Анастасия Шумилова. Она наша коллега, журналист телекомпании «Тивиси». – Сразу заметила, что лестница вся в снегу и довольно скользкая, поднималась, не спеша. Обувь была на сплошной подошве. Не спасло! Все равно поскользнулась и упала. Приземлилась на ладони, чудом не ударилась лицом, левую ногу как-то зажало. Пакет с сумкой вообще улетели в другую сторону.

Анастасия признается, боль почувствовала не сразу. В шоке соскочила, собрала в пакет рассыпавшиеся из пакета фрукты и вернулась на работу. Редакци телекомпании «Тивиси» находится в нескольких десятках метров от злополучной лестницы.

Так выглядела нога девушки в первые часы после падения. фото: предоставлено Анастасией Шумиловой.

- Коллега, увидев в каком испуге вернулась, предложил довезти домой, - продолжает Анастасия. – Я даже умудрилась подняться на четвертый этаж без посторонней помощи. Дома осмотрела ногу, чуть ниже колена был небольшой синяк, подумала, что ничего страшного ь.

Однако через полчаса Анастасия почувствовала такую боль в ноге, что стиснула зубы.

- Смотрю, а у меня под коленом набухла огромная шишка, - говорит Анастасия. – Вставать на ногу уже было невозможно. Я сразу позвонила подруге, чтобы свозила в травмпункт. Там оказалось, что шишка образовалась из-за запекшейся внутри крови. Пришлось делать надрез в 2 см, выкачивать кровь, зашивать и накладывать повязку.

Вот, что произошло с ногой дальше. Фото: предоставлено Анастасией Шумиловой.

На такие процедуры девушке пришлось ходить целых четыре дня. Правда, рентген ей делать не стали. Предварительно, врачи сказали, что перелома или трещины нет.

- Думаю, я еще легко отделалась, - говорит Анастасия. – Первые четыре дня вообще не могла встать с кровати, опухоль начала спадать лишь на пятые сутки.

Еду заказываю по доставке, ведь стоять у плиты не могу. А главное пришлось забыть про любимые танцы. Как минимум месяц не смогу посещать занятия.

Фото: предоставлено Анастасией Шумиловой.

Несмотря на все эти неудобства и бытовые проблемы, писать какие-либо заявления, жаловаться и подавать в суд Анастасия не собирается.

- Просто хочется, чтобы за этой лестницей следили получше, - говорит Анастасия. – Чистили или хотя бы регулярно отсыпали. По ней ведь столько народу ходит.

На пятый день после этого падения корреспонденты «Комосомлки» отправились на место, чтобы посмотреть, как лестница выглядит сейчас. Сразу скажем, что после выпавшего накануне снега, находилась она в удручающем состоянии. Ступеньки вновь оказались все в снегу. Поскользнуться на них может даже самый аккуратный пешеход. Это и произошло прямо на наших глазах - чуть не расшиблась прохожая.

По такой лестнице и правда опасно спускаться. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

- Даже когда я упала, она выглядела чище, - говорит Анастасия, взглянув на фото лестницы.

А через несколько часов после того, как тему подняли и в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), на который пригласили директора МУП “ИркутскАвтодор” Сергея Черткова злосчастную лестницу все-таки расчистили. Причем с обеих сторон улицы Партизанской.

В местной управляющей компании, «Комсомолке» ответили, что лестница вдоль улицы Партизанской не их территория, она принадлежит администрации города.

Фото: предоставлено Анастасией Шумиловой.

КОММЕНТАРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКА

- Все просьбы горожан относительно уборки в городе обрабатывать стараются оперативно. Сейчас приходит много обращений от иркутян. Жалуются в основном на плохую уборку во дворах. Во всех округах уже усилен контроль за работой управляющих компаний. Ежедневно на уборке дворов Иркутска задействовано более 500 дворников.

КОММЕНТАРИЙ ИРКУТСКАВТОДОРА

Сергей ЧЕРТКОВ, директор МУП «ИркутскАвтодора» : «Не хватает тротуароуборочной техники»

- Нам нужно иметь больше тротуароуборочной техники. И в 2022 году планируется увеличение до 15 единиц. Сейчас же у нас всего пять единиц на весь город. Это очень мало. Ведь улиц 1 311. На каждый тротуар по бригаде дворников не выставишь. Что касается улицы Партизанская, то там уборкой у нас занимается новая субподрядная организация. Вопрос с падением иркутянки мы разберем. Помимо этого, усилим работу по очистке.

После звонка "Комсомолки" в администрацию, лестницу почистили через два часа. Фото: администрация Иркутска

Фото: администрация Иркутска

Почистили и лестницу, которая находится на противоположной стороне. Фото: администрация Иркутска

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ангарчанин отсудил 20 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре

В декабре 2021 года житель Ангарска выиграл суд у администрации городского округа за то, что получил травму после падения на скользком тротуаре. Он упал при входе в торговый центр. Проведя четыре месяца в больнице, и перенеся несколько операций, мужчина потребовал в суде выплатить ему компенсацию морального вреда, а также возместить утраченный заработок.

Ответчиком по делу стала администрация Ангарска, которая является собственником земельного участка, где расположен магазин. Она и несла обязанность по содержанию территории, прилегающей к зданию. Суд встал на сторону пострадавшего и обязал администрацию выплатить ему 200 тысяч рублей.

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