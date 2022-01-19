Школьницы из Саянска избили ученицу третьего класса в подъезде общежития Фото: Олег ЗОЛОТО

Шокирующее видео, на котором школьницы избивают девочку явно младше их возрастом, появилось в городских пабликах в соцсетях. Правда, видео вскоре удалили, но ролик успели посмотреть полицейские, которые начали проверку и выяснили все подробности.

Оказалось, что ссора между ученицами 5, 6 класса и их подругой из 3-го произошла на днях. Младшей девочке показалось, что старшие подруги решили с ней не общаться, а дружить только между собой. Она высказала им эти претензии, и те внезапно решили проучить ее с помощью силы. Встретившись в подъезде одного из общежитий, они нанесли третьекласснице несколько ударов. Причем, рядом стоял их одноклассник, который выступил в роли оператора и снял все на камеру смартфона.

- Все три девочки действительно учатся в одной школе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Как рассказали инспекторы по делам несовершеннолетних, на профилактическом учете они не состоят. Заявления от родителей пострадавшего ребенка ранее в полицию не поступали.

Сейчас полицейские выясняют все подробности детской ссоры. Уже известно, что пострадавшая не получила травм. Ее родители претензий к избивавшим девочкам не имеют. По предварительной информации, школьницы уже помирились и продолжают дружить.