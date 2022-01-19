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Здоровье19 января 2022 13:04

Иркутские врачи объяснили, можно ли заболеть коронавирусом во второй раз спустя полгода после выздоровления

Иркутский инфекционист Хабудаев: вакцина Спутник V эффективна против омикрон-штамма
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Иркутские врачи объяснили, можно ли заболеть коронавирусом во второй раз спустя полгода после выздоровления

Иркутские врачи объяснили, можно ли заболеть коронавирусом во второй раз спустя полгода после выздоровления

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как и обещали медики, пятая волна коронавируса начинает вступать в свои права в Приангарье. В сутки заболевших в регионе выявляется все больше. К тому же увеличивается и число зараженных новым штаммом омикрон, который как доказали исследования, намного заразнее. К слову, некоторые горожане уже жалуются, на то, что подхватили ковид спустя 5-6 месяцев после выздоровления от него. Вот с такой историей в редакцию «КП»-«Иркутск» обратился иркутянин Василий.

- Переболел коронавирусом в легкой форме в конце июля прошлого года, - рассказывает Василий. – Кроме температуры и потери обоняния никаких симптомов тогда не было. И вот, на днях у меня вновь поднялась температура до 37. Продержалась день, затем спала. Пошел сдал тест, ответ положительный. То есть заболел спустя ровно полгода. Хотелось бы узнать у врачей, почему так быстро закончились антитела и редкость ли, когда повторное заражение происходит через такой короткий срок?

Прокомментировать ситуацию мы попросили главного врача Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимира Хабудаева. Сразу скажем, что заражение COVID-19 через такой короткий срок его нисколько не удивило.

- Ничего необычного в таких сроках нет, - рассказывает Владимир Хабудаев. – Бывает, заболевают и раньше. У нас в больнице недавно коллеги также заразились ковидом спустя полгода после выздоровления. Вообще, количество заболеваний как после перенесенного ковида, так и после прививки может быть сколько угодно. Это связано со многими факторами. Все зависит как от организма, от особенностей его иммунитета, так и от мутаций, которые понесет вирус.

Так почему к одним коронавирус не пристал ни разу, а у других такие слабые антитела, что заболевают они каждый год или каждые полгода?

- Во-первых, напряженность иммунитета и антитела индивидуальны, - продолжает Владимир Хабудаев. –У кого-то сильнее, у кого-то слабее. Во-вторых, вирус мутирует, антитела не работают в отношении мутированных вирусов и уже не защищают. Поэтому, заразиться вновь могут и те, кто переболел и те, кто поставил прививку. Случаи повторного заражения есть. Много их или мало, точной информации нет.

Что касается омикрон-штамма, то им по словам инфекциониста шансов больше заразиться как раз у тех, кто уже переболел коронавирусом. Медики надеются на то, что что болезнь при нем протекает легче. Однако, быстрее наступает выздоровление или нет, пока сказать трудно.

- Есть предположение, в пятую волну количество заболевших будет в четыре раза больше, чем при дельта-штамме, - продолжает Владимир Хабудаев.

Ну и еще один вопрос, который интересует многих – помогает ли прививка от омикрон-штамма? По словам Владимира Хабудаева, помогает.

- Вакцина Спутник V делалась на основе уханьского вируса, - заключает Владимир Хабудаев. – А омикрон является ответвлением именно уханьского штамма дельта. Так что Спутник будет эффективен. Если вы переболели во второй раз, вам придется отложить вакцинацию еще на полгода. Также как и ревакцинацию.

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