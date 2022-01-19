Хочешь жениться? Плати. В Иркутске продают бронь в ЗАГСе на красивую дату за 50 тысяч рублей

Красивую дату регистрации брака продают в Иркутске за 50 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одну из самых популярных у молодоженов дат 2022 года продают в Иркутске. Объявление об этом появилось на «Авито». За возможность заключить брак 22 февраля (22.02.2022) в центральном отделе ЗАГСа областного центра продавец просит 50 тысяч рублей.

- Мы подавали заявление с мужем, но передумали. Вместе съездим (в ЗАГС - прим.ред.), мы откажемся, а вы запишитесь, - объяснила автор объявления потенциальным покупателям.

В "Авито" сообщили, что подобные объявления в сервисе пропускать не будут.

Несмотря на стоимость услуги, иркутяне активно интересуются предложением. Пока, по словам автора объявления, молодожены задают уточняющие вопросы и размышляют о покупке. К слову, в других городах страны цены на уникальную дату намного выше. Так в Хабаровске появились объявления со стоимостью услуги в 200 и 500 тысяч рублей. А в Подмосковье за регистрацию брака 22 февраля запрашивают 22 миллиона рублей.

Однако в пресс-службе сервиса «Авито» корреспонденту «КП»-Иркутск» сообщили, что предложения о продаже дат для бракосочетания будут отклонены.

- Объявления о переуступке прав на получение тех или иных услуг, действительно, могут быть размещены на платформе, что законно и не нарушает наши внутренние правила. Но мы всегда заботимся о достоверности услуги. Согласно имеющейся информации в данном случае такая переуступка прав не может привести к фактическому получению услуги законным способом, — сообщили в пресс-службе.

Тем временем, жители Иркутской области активно занимают в ЗАГСах региона красивые даты февральские даты. Всего в следующем месяце их будет три: 02.02.2022, 20.02.2022 и 22.02.2022. Однако из-за того, что 20 февраля в ЗАГСе выпадает на выходной день, свадеб в этот день не будет. На 19 января заявление о желании создать семью 2 февраля подали 59 пар, на 22-ое – 110. Всего в Иркутской области в эти дни поженятся 99 молодоженов и 293 соответственно.