Учительницу из Иркутской области накажут за грубые крики на школьницу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В министерстве образования Иркутской области прокомментировали громкую новость из пабликах в соцсетях, в которых появился пост о диком случае в школе №4 в Железногорске-Илимском. Сообщалось, что якобы в первый учебный день после новогодних каникул, учитель математики прямо посреди урока превратила класс в ринг и ударила 10-летнюю ученицу за то, что та не принесла на урок циркуль.

Как подтвердил «КП»-«Иркутск» источник в правоохранительных органах, родители девочки даже написали заявление в полицию. Однако после проверки, к которой подключился областной минобр, рукоприкладство педагога не доказали. Это стало известно после того, как опросили самого преподавателя, учеников, которые были на том скандальном уроке и их родителей.

- Учитель не била девочку, - сообщили в пресс-службе министерства образования Иркутской области - Но и дети, и сама педагог подтвердили, что из-за отсутствия циркуля у школьницы, она грубо накричала на ребенка.

Что теперь будет с преподавателем математики? После служебной проверки ее ,скорее всего, ждет взыскание за нарушение этических норм. Как рассказал министр образования Приангарья Максим Парфенов, педагог хорошо характеризуется не только коллегами, но и учениками и их родителями.

- Несмотря на это, грубости по отношению к детям, несдержанности в проявлении эмоций учитель позволять себе не должен, - рассказал Максим Парфенов. – Педагог должен уважать учеников, уметь предотвращать любые конфликты и служить примером детям тактичности, корректности и терпения в общении с людьми.