В Братске отец забыл 1,5-годовалую дочку в такси Фото: Евгения ГУСЕВА

29-летний житель Братска может претендовать на победу в конкурсе на самого незадачливого отца года. В прошлые выходные мужчина возвращался домой на такси со своей 1,5-годовалой дочуркой. Когда водитель остановился у подъезда, мужчина неожиданно вспомнил, что ему нечем платить за проезд. В кармане не оказалось ни карточки, ни наличных. Тогда пассажир решил сбегать за деньгами до квартиры. Попросил на это 5 минут. А в качестве залога оставил водителю, нет, не какой-нибудь документ, а собственную дочь. Таксист возражать не стал, так как был уверен, что без ребенка клиент уж точно не сбежит, не расплатившись.

Однако, он ошибся. Отец за дочкой так и не вернулся ни через 5 минут, ни через 15. Тогда таксист, решил не тратить больше времени и искать квартиру, в которую зашел горе-отец, а сразу отвез девочку в отдел полиции, откуда ее доставили в Детскую городскую больницу. Кстати, полицейские уже встретились с родителями малышки.

- Против них составлен административный протокол по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - сообщили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Останется ли ребенок в этой семье, и нужна ли девочка своим родителям, пока неизвестно Это будут решать на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и органов опеки.