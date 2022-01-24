«Прощай, наша девочка»: 25 января в Забайкальском крае простятся с первоклассницей, которую загрызла стая бродячих псов

В Забайкалье просятся с первоклассницей, которую загрызла стая бродячих псов. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

«Прощай, наша девочка». В воскресенье в школе села Домна под Читой простились с первоклассницей. Улыбчивой, радостной школьницы больше нет. Ее короткая жизнь оборвалась страшно – ребенка насмерть разорвала стая бродячих псов, когда 7-летняя ученица привычной тропинкой бежала домой после занятий музыкой.

Этой тропинкой в день проходят сотни людей

Село Домна находится в тридцати километрах от Читы, столицы Забайкальского края. По сути, это один из ближайших пригородов. Вся жизнь в селе крутится вокруг двух военных гарнизонов и железнодорожной станции. Большая часть 6,5-тысячного населения так или иначе связаны с армией, как и родители погибшей малышки: папа-офицер, мама – учитель. Местные говорят, что жить здесь после трагедии с единственной дочерью они не смогут, уедут. Самим пережившим страшную трагедию родителям сейчас не до разговоров – казнят себя, что недоглядели. Хотя этой самой тропинкой здесь бегают все. Да и собаки там тоже часто крутились…

- Я сейчас иду… иду смотреть тот пустырь, где погибла девочка, - голос директора домнинской школы искусств Елены Толстобровой срывается. – Она ведь у нас только в подготовительном классе была, буквально начала заниматься. Дети в шоке, я их отпустила на дистанционку. Пусть в себя придут. Вот он, этот пустырь, я уже подхожу. Никаких собак уже, конечно, нет.

Здесь погибла семилетняя девочка. Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю.

С момента трагедии, которая случилась 20 января, прошло всего несколько дней. Но что-то в Домне неуловимо переменилось. Взрослые замолчали, замкнулись в себе, ребятишки редко смеются…

Эту варежку погибшей первоклассницы нашли на месте ее гибели. Фото: СУ СК по Забайкальскому краю.

- Собак этих должны всех переловить, нам обещали. Да ребенка–то не вернуть! - рассказывает жительница Домны Наталья. – Устраивали ли самосуд над этими псами? Нет, никто не бегал с ружьями и не палил в них. Да и потом, сюда из Читы столько полицейских сразу приехали, как это стало известно! Сейчас, конечно, никаких животных на улицах. Но не знаю, надолго ли это. Ведь что творится? Раньше ненужных щенков деревенские топили, ну как в «Муму». А теперь говорят, что грех на душу не хотят брать, мол, жалко – вот и подкидывают их к какому-нибудь кафе, магазину или заправке. А тем их куда деть? Некуда. Подкармливают. В результате этой «доброты» псы плодятся, сбиваются в стаи, дичают, кормятся по помойкам. И становятся, как волки, злые. А у нас ведь еще и от окраины Читы совсем близко, тут деревня за деревней. Так и от этого страдаем – ненужных городских животных тоже у нас выбрасывают. Думают, наверное, что сельские жители всех приютят.

Стерилизовали и возвращали назад

Деревенские рассказывают, что и заявления по поводу нападений собак писали, и жаловались всюду. И вроде даже отловщики приезжали. Но помогло это только на неделю – другую. Потом все псы вернулись назад, в свои своры. И даже больше их стало.

- По закону о защите животных так и положено – собак должны поймать, потом поставить им прививки, стерилизовать и выпустить на место прежнего обитания, - об этом говорят и в пресс-службе правительства Забайкальского края. – Они становятся менее опасны.

Так-то оно так. Правда, стерилизованные псы просто пополняют бродячие стаи.

— Ребенка не вернуть, бедная девочка, - вздыхают местные. – Но виноваты те, кто выбрасывает собак в чужих деревнях, чтобы домой не пришли…

В Домне срочно наводят порядок. Детям, чтобы было легче добираться на занятия с разных концов села, срочно выделили автобус. Он теперь ходит по строгому графику. Семье погибшего ребенка определили материальную помощь. Собак отловили. Все организовали. Но цена, которую за это заплатили, страшная…

А В ЭТО ВРЕМЯ

По Иркутску тоже бродят стаи бродячих псов

«Иркутск. Верхняя набережная 173, наши дома уже почти сутки в осаде. Появилась большая стая собак. Нападают на людей и машины... Жители боятся выходить из дома...» Таких сообщений в соцсетях хватает. Были и случаи нападения. Трагедия в соседнем Забайкалье снова заставила возобновить дискуссию о том, что делать с бродячими животными – всю жизнь содержать в питомнике или как по закону – отлавливать и снова выпускать. Правду сказать, после гибели ребенка гораздо больше тех, кто голосует за то, чтобы своры исчезли из города. Но увы, это невозможно.

- Соседи уже дозвонились до администрации, - рассказывает автор этого сообщения, иркутянка Елена Спирина. – У нас взяли заявку, поставили на очередь. Сказали, что, когда собак поймают, их стерилизуют и через 20 дней вернут назад! А у нас в доме городская детская стоматологическая клиника. Каждый день ходят мамочки с детьми.

Вопрос, что делать со стерилизованными псами, в самом деде достаточно болезненный. Ведь они просто объединяются в стаю с обычными голодными и злыми сородичами и начинают в буквальном смысле «терроризировать» горожан.

– Проблема есть, мы фиксируем рост популяции безнадзорных животных. И наша задача – в первую очередь, обеспечить безопасность иркутян, - отметил мэр города Иркутска Руслан Болотов. - Совместно с правительством Иркутской области решаем вопрос по строительству государственных приютов для собак. Также готовим предложения по внесению изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» в части выпуска собак без владельцев в прежнее место обитания.

Надо выяснить, кто выбрасывает на улицу животных

По оценкам специалистов, в Иркутске действительно растет число беспризорных собак. Причин несколько. Первая – это то, что таких псов стерилизуют и выпускают обратно на улицы, как и положено по закону. Так, только в прошлом году из 1109 пойманных вернули на места 738. А вторая – на отлов всех просто не хватает средств, хотя на эти цели только в наступившем году выделили больше 5,5 миллионов рублей. Но их хватит только на то, чтобы поймать, вакцинировать и стерилизовать 359 животных, это недешевая работа и цены на нее подрядчики повышают ежегодно.

А пока одних собак лишают возможности воспроизводства, других по-прежнему выбрасывают на улицы города вместе с потомством. Самая сложная ситуация на городских окраинах, в предместье Рабочее, поселке Вересовка и станции Батарейная. Жители жалуются, что появляется очень много новых безнадзорных стай, без всяких бирок. Мэрия города обратилась в прокуратуру для проверки добросовестности фирм, занимающихся отловом.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Вячеслав СЛАВИН, владелец питомника К-9

Чипирование решит проблему!

-Выход есть и о нем очень часто говорят. Первым делом надо ввести учет, чипировать всех домашних животных, которых много в городе. Нам при отлове очень часто попадались именно бывшие хозяйские псы, их просто выкинули за ненадобностью. А вот если за это будут штрафовать по суду владельцев, то такого не будет. Тогда можно будет стерилизовать и всех бродячих. А пройдет пару лет и улицы городов опустеют и станут безопасными. Думаю, без тотального учета и ответственности владельцев не обойтись.

КОНКРЕТНО

Роман ГАБОВ, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельскому хозяйству Заксобрания Иркутской области:

В большинстве областных городов России есть проблема с собачьими сворами

- Жителям городов-миллионников, особенно Москвы и Санкт-Петербурга, понять ситуацию с собачьими сворами на улицах крупных городов в остальной России трудно. У них-то таких проблем нет! И причин тому много, они разноплановые – начиная от того, что в мегаполисах нет частного сектора, а у нас есть и повсюду. Есть городские окраины, есть садоводства фактически в городской черте либо неподалеку. То есть, строго говоря, бродячим псам там и взяться неоткуда. Потом, чем больше город, регион, тем он и богаче. Больше меценатов, которые на свои деньги содержат приюты, в том числе. А у нас всего этого нет. Зато есть менталитет жителей окраин, которые десятилетиями не заботились о стерилизации дворняг, выпускали их на самовыгул. А щенков просто выбрасывали на улицу. Потом их отстреливали или травили городские службы. Сейчас ситуация изменилась, к животным относятся гуманно, отлавливают и выпускают назад. Но психологию местных это не изменило! Надо вводить учет животных, без этого никуда.