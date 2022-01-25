Синоптики рассказали, когда в Иркутске закончатся снегопады и придет мороз

Синоптики рассказали, когда закончится снег в Иркутске и придет похолодание до -25 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за постоянного снега, который пробрасывает в Иркутске почти целую неделю, горожане, оставляющие машины на улице, почти каждое утро вынуждены выходить из дома пораньше, чтобы почистить свое авто. А дворники только и успевают расчищать тротуарные дорожки у наших домов. Да, январь, в отличие от предыдущих двух почти безснежных зимних месяцев решил вернуть нам должок. Осадки, пусть и не такие серьезные, но выпадают почти каждый день.

- Да, январь у нас нынче снежный, - подтверждает корреспонденту «КП»-«Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – При месячной норме в 12 мм, уже выпало 15 мм. Мы уже набрали 125% осадков. Связано это с тем, что в январе сибирский антициклон, который формирует у нас морозную погоду просто не установился в Иркутске на длительный период. Поэтому, погода у нас теплая и снежная. При этом до рекорда января 2021 года нам далеко. Тогда выпало 39% мм. Это три месячных нормы.

Кстати, в декабре в Иркутске снега выпало всего 70% от месячной нормы. При этом в начале месяца не то что не было морозов, наоборот была зафиксирована плюсовая погода. Так когда же снег закончится в Иркутске и наконец выглянет солнце?

- С 26 января про осадки в Иркутске можно забыть, как минимум на три дня, - продолжает Юлия Янькова. – Правда, придет небольшое похолодание. До конца этой неделе по ночам в городе до -25 градусов, днем до -14, -16. То есть только сейчас у нас наступает классическая январская погода.