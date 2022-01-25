Чемпион Премьер-лиги КВН из Бурятии умер, не дожив четыре месяца до 30-летия. Фото: страница Чингиса Болотова в соцсетях.

Трагические новости из огромной семьи КВН. В Бурятии умер игрок команды КВН "Пушкина, 8», Чемпион Бурятии, чемпион Премьер-лиги и участник игр Высшей лиги Булат Будацыренов. До своего 30-летия юморист не дожил всего четыре месяца. Об этом рассказал друг и коллега по цеху Булата, известный в Бурятии КВНщик Чингис Болотов

- От нас ушел брат, друг, товарищ, квнщик, - написал Чингис Болотов на своей странице в соцети и подкрепив несколько фотографий Булата. - Булат был редактором игр КВН на бурятском языке. Занимался реализацией просветительских проектов. Писал стихи на бурятском языке и даже стал победителем поэтического турнира Намжила Нимбуева в 2013 году. Булат, как и все мы, был настоящим патриотом своей республики. Он не стремился уехать, чтоб жить лучше. Он хотел сделать жизнь в Бурятии интересной и лучше для всех нас.

По словам Чингиса, именно Булат Будацыренов являлся автором многих шуток, которые сборные Бурятии показывали во время эфиров игр на федеральном канале.

- Шутки, которые попадали в самую душу зрителей и поэтому имели успех, - пишет Чингис. - Шутки, которые мог придумать человек с тонкой организацией души. Булат, твое творчество, твои дела, твои мысли будут с нами.

О причинах смерти Булата в соцсетях рассказала подруга матери юмориста. По предварительной информации, Булат скончался из-за тромба в сердце. У мужчины осталась мама, сестра и множество друзей. Они простились с Булатом 25 января.

«Комсомольская правда Иркутск» выражает глубокие соболезнования родным и близким Булата Будацыренова.