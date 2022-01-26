Интимным видео шантажировала двух школьников 13-летняя девочка из Иркутской области Фото: Василий Вахрин

Дружба с 13-летней девочкой из небольшого городка под Иркутском закончилась испорченной репутацией для ее ровесника. После нескольких месяцев общения, подруга неожиданно попросила у мальчика его откровенные фотографии. Тот решил, что понравился подружке и "имеет шансы", поэтому не раздумывая скинул снимки. После этого аппетиты насчет "посмотреть" у подруги только выросли.

- Она попросила мальчика, чтобы они с другом скинули ей свои интимные видео, - подтвердил «КП»-«Иркутск» информированный источник в местных правоохранительных органах. – Те выполнили ее просьбу и каждый отправил свои ролики. После чего школьница начала шантажировать их этими фотографиями и видео.

Ролики она скинула в общую группу школы, в которой учатся ребята. Там их увидели учителя, которые рассказали обо всем родителям мальчиков. Те подали заявление в полицию. Ждет ли какое-либо наказание 13-летнюю шантажистку, пока неизвестно. К слову, сейчас рассматривается версия, что под видом девочки школьникам писал неизвестный пользователь под ее аккаунтом.