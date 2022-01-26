Автомобили дорожают на 30-40 тысяч рублей в месяц: что происходит на авторынке Иркутска

Почему иркутяне отказываются от покупки автомобилей в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иметь машину – цель многих иркутян. Свой транспорт под рукой все-таки крайне удобно. Однако большинство иркутян, а именно 75% (приводит данные итогов проведенного опроса автомобильный сайт «Дром»), решили отложить покупку или повременить с ней. Причина, как несложно догадаться в неподъемных ценах, которые только ползут вверх. И из-за них 44% опрошенных уже заявили о том, что готовы забыть о мечте как минимум до следующего года.

- В 2021 году цены на автомобили в России поднялись до рекордных цифр, - рассказывает аналитик автомобильного сайта «Дром» Даниил Бутов. – Кроме того, наблюдался дефицит машин. Мы ожидаем, что в 2022 году стоимость новых авто увеличится на 15-20%, а то и больше, подержанные прибавят в цене около 25%. В таких условиях будет постепенное снижение спроса.

Чтобы узнать так ли это, «Комсомолка» решила обзвонить иркутских дилеров. Поднимется ли цена, мы узнали у представителей нескольких самых популярных и относительно доступных для среднестатистического сибиряка японских и корейских марок. Ну и, конечно, узнали, как обстоят дела с ценами на российский автопром, который, к слову, в последнее время тоже начинает пользоваться успехом у сибиряков.

- А у нас каждый месяц цены повышаются на 30-40 тысяч рублей, - честно отвечают нам в отделе продаж одного известного японского бренда. – Их диктует производитель. В январе повышение уже произошло. Машины обычной комплектации подорожали на 25 тысяч, повышенной - на 32 тысячи. Автомобили 2022 года выпуска, которые придут под заказ выйдут в среднем на 100-130 тысяч рублей дороже. В наличии сейчас машин совсем немного. В феврале-марте ожидается большая поставка.

Звоним другому официальному дилеру японского автопрома, чтобы узнать, как обстоят дела не только с новыми авто, но и поддержанными. Оказалось, там и там ситуация почти одинаковая.

- У нас цены поднимались как в конце 2021 года, так и в январе 2022-го, - рассказывает менеджер по продаже авто без пробега. – Думаю, повысятся еще, вот только заранее это сказать не могу.

- А у нас машины повысились в цене примерно на 10%, - добавляет его коллега по продаже поддержанных вариантов.

Примерно такие же цифры нам назвали в корейских дилерских центрах. Может быть хоть российский автопром не подскочил в цене? Как бы не так!

- В среднем в 2021-м году наши автомобили подорожали на 20%, - говорят в официальном дилерском центре. И, конечно, это не предел. Цены будут только расти.

Кстати, на днях стало известно, что из-за нового штамма коронавируса и повышения заболеваемости среди персонала, многие лидеры мирового автопрома закрывают производственные линии. Это может при вести к сокращению выпуска автомобилей.

Но вернемся к иркутским автолюбителям. Судя по тому же опросу «Дрома», иркутяне особо и не надеются покупать новые машины из салона. Из 25% тех, кто все-таки решится приобрести железного коня в этом году, на безпробежный автомобиль рассчитывают лишь 7%, а 18% рассматривают только поддержанный вариант.