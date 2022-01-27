Плитка или асфальт: иркутяне спорят, какими должны быть тротуары в городе

На улице Карла Маркса надо постараться, чтобы не упасть. ФОТО: Галина Соболева.

Плитка или асфальт: разговоры о «делах тротуарных» в Иркутске не утихают. На плитке и летом-то можно легко перелом заработать - скользкая, да еще и сломанная местами, идешь, словно по минному полю, спотыкаясь и перепрыгивая ямы, а зимой и вовсе беда - снег и гололед… И дорога после такой прогулки одна - в травмпункт.

Но ведь плитка - это красиво! А что такое асфальт? Серость и обыденность. Зато руки и ноги целыми останутся. Вот два полярных мнения горожан. Одни ратуют за эстетичную плитку, а другие за безопасный асфальт. Кто должен победить в этом споре, разбиралась «Комсомолка».

За 10 минут шесть поскользнувшихся

Чтобы узнать все за и против, отправляюсь за мнением пешеходов.

Погодка шепчет: комфортные -14 градусов, пушистый снег. Красота! Самое оно для променада! Совместить приятное с полезным решила, отправляясь в гости к маме, которая живет на Синюшиной Горе. С остановки для всех безлошадных здесь одна дорога - по подземному пешеходному переходу. Вход вымощен плиткой. Подхожу - и поскальзываюсь! Повезло, не упала, конькобежное прошлое помогло вовремя сгруппироваться. Но не всем ведь так везет. Только подумала об этом, как услышала сзади шлепок… Упала женщина! Приземлилась на руки и ударилась кистями.

- Да что это такое! Как же больно! - ругается и стонет, растирая руки.

Я притормозила и заняла наблюдательный пост: посмотрю, кто следующий. За 10 минут, что дежурила, насчитала шесть пострадавших - трое поскользнулись, трое упали. Причем на одном и том же месте.

На противоположной стороне подземки история повторилась. Прямо на глазах чуть не потеряла равновесие пожилая женщина. Будь на этом месте асфальт, наверняка ходить было бы безопаснее. И такая картина наблюдается не только на Синюшке. А что творится в центре города?

Плитка - красиво, но порой опасно. ФОТО: Галя Соболева.

Брусчатка, но качественная

Улица Урицкого, ее капитально отремонтировали: скамейки, цветники и, разумеется, ансамбль добавляет плитка. Иду и удивляюсь, почему же не скольжу. Специально разгоняюсь, как в детстве, на ботинках и резко торможу, чтобы прокатиться вперед, но никак. Во дела!

- Я за плитку. Она красивая, - поделилась мнением прохожая.

- Но ведь она скользкая! - возражаю я.

- Здесь, например, совсем нет. Дело, думаю, в качестве. На Урицкого она шершавая, ходить не страшно. А там, где идеально гладкая, - да, беда.

Увы, но это правда. Кроме иркутского Арбата, как еще называют Урицкого, больше нигде в городе я такой «устойчивости в ногах» не ощущала. На Карла Маркса, по пути к цирку, на более ровной плиточной поверхности тут же чуть не спикировала, снова поскользнулась. То же самое случилось на Сухэ-Батора, у гостиницы «Ангара», и в сквере имени Ножикова. Но самый смак - в 130-м квартале.

Есть и сравнительно безопасное покрытие. ФОТО: Галина Соболева.

Да, брусчатка здесь смотрится, так сказать, в тему. Однозначно дополняет и ограняет образ исторической слободы, но плитка сама по себе скользкая, так еще и накатанная, аж переливается, словно кто-то специально отшлифовал. Поэтому гулять по 130-му приходится, глядя исключительно под ноги, а не по сторонам. Обидно! За туристов особенно: им бы красотами слободы любоваться…

- И все же я голосую за плитку в 130-м квартале, - делится мнением иркутянка Анна. - Асфальт - совсем не то, обыденно… Только вот плитка правильная нужная, безопасная. А ту, что есть сейчас, нужно заменять.

Сносить и ремонтировать

В администрации Иркутска о жарких спорах наслышаны, да еще как. Хотя и в самой мэрии споров на тему «плитка VS асфальт» не меньше…

- На сегодня мы придерживаемся правила: на тротуарах - асфальт, - комментирует «КП» - Иркутск» исполняющий обязанности заместителя председателя комитета, начальника департамента дорожной деятельности транспорта комитета городского обустройства администрации города Иркутска Иван Сунгатулин. - Раньше в Иркутске клали плитку, в основном ориентируясь на программу «Иркутск - культурный центр». Это актуально и красиво! Но жалоб, действительно, поступало и поступает много. Например, гранитная - долговечная, но для нашего региона, увы, не подходящая. Зимой даже на очищенной от снега поверхности образуется слой льда. Бетонная плитка не такая скользкая, но зато непрактичная - быстро изнашивается. Поэтому теперь замена плитки в Иркутске - один из главных вопросов.

Так значит, возвращаемся к асфальту? Увы, и он не лучший вариант. Что плитка, что асфальт портятся одинаково. Бетон, например, постоянно проваливается. Летом уложишь, а на следующее уже надо ремонтировать. Причины очевидны - особенности региона. А это сейсмоактивность, резкие перепады температур человеческий фактор. Однако тротуар все же безопаснее. Поэтому в 2022 году работы по замене плитки на асфальт пройдут на некоторых улицах.

Ремонтировать брусчатку тоже будут. В планах на 2022-й такие объекты, как улица Ленина - от Канадзавы до Марата, Карла Маркса, Сухэ-Батора, 1, 3, 6, 8, 11, у гостиницы «Ангара» и у памятника Сперанскому, Гагарина, 66, Канадзавы, 2, Российской 14а, 14б, Степана Разина, 42 (возле магазина «Юрмала» и на площади Труда со стороны улицы Свердлова).

А где-то плитке и асфальту придется сосуществовать. Например, на Чкалова - от Ленина до улицы Гаврилова, на Киевской - от Тимирязева до Дзержинского по нечетной стороне и в районе домов 8 и 3 по улице Российской.

Изменения коснуться не только центр города, но и других районов.

- Про них тоже не забудут, - говорит Иван Сунгатулин. - После того как составят смету по расходам, отправят запрос на выделение средств. Заткм департамент проведет открытый аукцион на выполнение ремонта. С выигравшим поставщиком услуг заключат контракт. Вся процедура займет девять месяцев - с февраля по октябрь.

Каков итог? По мне так плитка все же хуже, хоть и красивее. Но это для меня, а мнения могут быть разными.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дороги тоже ждет ремонт

Ремонт асфальтовых тротуаров в Иркутске тоже планируется. В 2022-м в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» починят десять больших улиц. Это улицы Седова - от Байкальской до Провиантской, Депутатская - от Ширямова, 32 до Релейного завода, от Релейного завода до трамвайной кольцевой развязки, Карпинская - от питомника К-9 до границ города, Воровского - от Саперной до Полярной, Волгоградская - от Муравьева до Новаторов, Профсоюзная, часть Академического моста и окружная дорога в микрорайоне Университетском.

КСТАТИ

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Уважаемые читатели, а как вы считаете, асфальтом или плиткой должны укладывать пешеходные дорожки в Иркутске? Обязательно поделитесь с нами мнением! Ждем отклика по в WhatsApp, Viber, Telegram).

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Куда обращаться

Увидели яму, разбитую плитку или асфальт, обращайтесь в комитет городского обустройства, департамент дорожной деятельности