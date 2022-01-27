Прогресс проекта Иркутского завода полимеров превысил 40%

Прогресс проекта Иркутского завода полимеров более 40%.Фото:пресс-служба ИНК.

Иркутский завод полимеров в Усть-Кутском районе, который строит Иркутская нефтяная компания, готов более чем на 40%. Коротко об итогах 2021 года и планах на 2022-й.

- Мы идем в графике строительства, - рассказал руководитель проекта строительства установки этилена ИЗП Илья Хомяков. - Ведется монтаж металлоконструкций и железобетонных колонн, на печах пиролиза - основном оборудовании завода - завершился первый этап предварительного обжига футеровочного материала.

Печи пиролиза - основное оборудование завода, теперь на них начнут оборудовать конвекционные модули.Фото:пресс-служба ИНК.

Теперь на печах начнут оборудовать конвекционные модули. На стройплощадку еще в декабре направили 250-тонный гусеничный кран, в конце января приступят к сборке.

Также намерены завершить бетонирование фундамента на площадках этилена и полиэтилена, продолжить устанавливать малое оборудование (крупнотоннажное смонтировали еще осенью 2021-го), а в феврале начать прокладывать подземные сети.

Всего на производстве разместят 1100 единиц оборудования и зальют 240 тысяч кубометров бетона. Фото:пресс-служба ИНК..

- Всего на производстве разместят 1100 единиц оборудования и зальют 240 тысяч кубометров бетона, - сообщили в ИНК. - В прошлом году на стройплощадке залили рекордные 122 тысяч кубометров бетона - впервые за всю историю компании. Отметим, что осенью 2021-го на предприятии установили все 44 крупнотоннажных агрегата, доставленных из порта Южной Кореи через Северный морской путь.

В сентябре на заводе установили 44 единицы крупнотоннажного оборудования. Агрегаты доставили в Усть-Кут из Южной Кореи через Северный морской путь.Фото:пресс-служба ИНК.

- Кроме того, завершился первый этап установки силосов, работы велись с августа прошлого года, - добавил начальник управления проектами строительства объектов полимерного производства ИЗП Максим Павлов. - Аппараты используются как промежуточные бункеры для порошка и гранул полиэтилена. На стройплощадке уже размещены четыре силоса из 16.

Установка продувочного бункера – одна из наиболее сложных монтажных операций: специалисты подняли и установили 500-тонный продувочный бункер на высоту 60 метров в специальный металлический каркас.Фото:пресс-служба ИНК.

Что еще? В марте 2021 года был подписан договор с французской компанией Suez о поставке оборудования для очистки сточных вод Иркутского завода полимеров. Современные технологии – мембранный биореактор, реверсивный электродиализ, выпаривание с термической рекомпрессией пара – позволят использовать замкнутый водооборот. Использование атмосферных осадков предупредит сбросы ливневых стоков в водоем и одновременно снизит объем забора речной воды. Вода для охлаждения технологических установок и другого оборудования будет использована из водооборотной системы. Все сточные воды пройдут многоступенчатую очистку и обеззараживание на очистных сооружениях, после чего вернутся в водооборотный цикл для использования в производстве. Таким образом, исключаются сбросы в реку, а набирать из нее будут меньше.

На предприятии строят четыре пожарных резервуара, сдать которые намерены в этом году. Фото:пресс-служба ИНК.

Не менее важно, что с мая прошлого года на предприятии строят четыре пожарных резервуара, сдать которые намерены в этом году.

Еще одно важное событие минувшего года - утверждена архитектурная концепция современного микрорайона в Усть-Куте, куда заселятся три тысячи человек - сотрудники завода и их семьи. Как будут выглядеть новые дома (а это 31 блок-секция в 9 и 11 этажей) и инфраструктура, продумали специалисты из Иркутска и Санкт-Петербурга. Экспертиза проектной документации завершится в феврале, затем выберут генподрядчика.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1600 рабочих мест будет создано на Иркутском заводе полимеров.

650 тысяч тонн товарной продукции в год - ожидаемая производственная мощность.

300 млрд рублей - общая стоимость проекта, включая строительство микрорайона в Усть-Куте.

85 млрд рублей - на такую сумму были профинансированы работы на конец 2021 года.