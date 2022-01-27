HeadHunter. Почти половина жителей Иркутска тратит на лекарства 10% доходов. Фото: Александр ГЛУЗ

Думаете, кто больше всего ходит по больницам, - бабушки на пенсии, потому что у них много времени, чтобы сидеть в очереди? В целом да, но ведь еще есть частные медицинские центры, которые открыты, в отличие от поликлиник, куда из-за пандемии попасть непросто. И пока «возрастные» иркутяне предпочитают отсидеться дома, ожидая лучших времен для визита к врачу (ну или когда совсем невмоготу станет), молодые докторов посещают. Вот что сообщают по этому поводу в службе по поиску работы HeadHunter, основываясь на данных опроса.

- На медицину и врачей 38% жителей области обычно тратят до 10% своей заработной платы, 21% - до четверти, 4% - от 25% и больше, - уточняют аналитики. - Еще треть категорически не тратит на это деньги. Интересно, что самой высокой долей расходов на медицинское обслуживание отличились молодые: 13% опрошенных в возрасте 18 - 24 лет обычно отдают на эти цели больше четверти своих доходов. При этом среди тех, кто старше 45 лет, таких только 7%.

Молодые уважают здоровый образ жизни и относятся к организму, как к ресурсу. Они точно знают - будет здоровье, будет и все остальное, в том числе и возможность зарабатывать, поэтому не скупятся на медиков.

Кстати, иркутяне - мы проверили - не преувеличивают свои расходы на медицину! За год ценник практически не вырос только у стоматологов. Они как лечили зубы примерно за одну стоимость, так и лечат. Совсем другое дело прием у узких специалистов, анализы и исследования в частных клиниках. Ну а один день в санаториях и домах отдыха (если кто-то до них, конечно, добрался) в пандемийную эпоху вообще кусается. Дорого!

Отдельная статья расходов не прием у специалистов, а сами лекарства. На медикаменты, витамины и самые разные биодобавки почти половина жителей города тратит примерно 10% дохода. То есть если без консультаций врачей они могут обходиться, то без подорожавших медицинских препаратов - нет. Конечно, не каждое лекарство стоит дорого и не все они выросли в цене, но для 15% жителей эти расходы составляют 10 - 25% от зарплаты. Еще 6% расходуют на эти цели более четверти своих доходов, этим грешат 11% кадровиков. А вот журналисты и деятели культуры либо лукавят, что вполне возможно, либо «забивают» на здоровье - 30% из них вообще не тратятся на лекарства.

А В ЭТО ВРЕМЯ

У 60% жителей региона доходы упали

На фоне пандемии приходится затягивать пояса. Это очевидно, как и то, что у 60% жителей Иркутской области доходы упали. Кого коснулось больше? О снижении говорили горожане в возрасте. Чаще это руководители, преподаватели, те, кто работает в гостиницах и ресторанах. Реже всего о снижении довольствия сообщали IT-специалисты.