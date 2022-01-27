«Омикрон» заразен как корь: врачи из Иркутска считают, что переболеет каждый. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Передышка между волнами коронавируса была совсем короткой. Буквально недавно медики начали говорить об очередном подъеме заболеваемости, а сегодня, по официальным данным, 711 случаев. Это – по статистике Роспотребнадзора. Сами врачи говорят, что реальных положительных тестов больше.

- Каждый день в Иркутске лаборатории фиксируют по нескольку тысяч случаев, какие-то из них, конечно, повторные, - говорит главврач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев. – Вся эта статистика есть в регистре больных, то есть в общем перечне всех переболевших COVID-19. Почему официальные данные меньше? Вопрос, конечно, в особенностях подсчета – учитывают тех, кто пришел на прием, на кого подали данные.

В любом случае, и 711 – это рекордно много. Омикрон взял свое и пошел в наступление – строго по классике, два дня инкубационного периода, потом температура до 38 и все «прелести» недомогания. Хорошо еще, что этот штамм проходит куда легче.

- По крайней мере, так мы можем сказать сейчас, - продолжает Владимир Хабудаев. – В больницы попадает относительно немного людей, пневмоний мало. Довольно мало и случаев нейроковида, так мы называем поражения нервной системы, которые развивались во все предыдущие волны – люди становились агрессивными, либо депрессивными, жаловались на трудности с запоминанием. Потеря и изменение вкусовых ощущений, запахов, которые развиваются со временем тоже к этому относятся. Сейчас этого почти нет. Будем надеяться, что инфекция будет протекать по типу ОРВИ. Но пока, конечно, об этом сказать сложно. Смотрим.

Однако уже первые наблюдения говорят о том, что вирус распространяется стремительно. В ковидные центры ежедневно приходят более 600 человек.

- Я бы сравнил эту скорость с той, что бывает при кори или ветрянке, - продолжает Владимир Хабудаев. – Ситуация такая, что едет больной человек в маршрутке - и всех заражает. Заходит в кабинет – кто с ним общался, все больны. И большой защиты от этой напасти нет ни у переболевших, ни у вакцинированных. Хотя еще раз отмечу – те, кто сделал прививку, легче переносят заразу. Это факт.

По мнению инфекциониста, избежать заражения сложно. Вероятность заболеть почти стопроцентная. Только кто-то перенесет бессимптомно, а кому-то придется обращаться к медикам. Отдельный вопрос – дети.

- Сейчас мы прекращаем прием в областную инфекционную больницу взрослых пациентов, - добавляет Владимир Хабудаев. – Они будут лечиться в двух отделениях. Все остальные места резервируем детям. Они подвержены омикрону, и родители справедливо хотят, чтобы ребятишки находились под наблюдением специалистов.

БДИ!

Школьники массово уходят на удаленку

Чтобы омикрон среди учеников не приобрел массовый размах, с первыми же случаями заражений в разных классах 192 учебных заведений Приангарья объявили удаленку. Это опробованный и надежный метод.

Полностью в таком режиме проходят уроки в двух кадетских корпусах, в Иркутске и Усолье – Сибирском, в лицее РЖД, в Жигалово. Еще 8 учебных заведений отправлены на дистант из-за коронавируса в поселке Усть-Ордынском, это решение районного оперштаба, а 15 школ, расположенных в разных районах региона – по причине эпидемии ОРВИ, которую тоже никто не отменял.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

12 043 пациента больны коронавирусом в Приангарье 2413 находятся на лечении в стационарах

9630 получают медпомощь амбулаторно

711 человек инфицированы за сутки 27 января