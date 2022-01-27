Ставка по ипотеке идет вверх. Что будет с ценами на квартиры в Иркутске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тем, кто успел купить жилье в прошлом году, пусть и в кредит, определенно повезло. Цены растут. Растут на все в принципе – базовый уровень инфляции в регионе, по расчетам иркутского отделения ЦБ, к концу прошлого года достиг 9, 5%. Центробанк поднял ставку рефинансирования ( ту самую, по которой идут деньги в банки) Они вслед за этим дружно повысили проценты – как по вкладам, так и по кредитам. Иркутска этот момент обойти не мог.

-Средневзвешенная ставка ипотеки в новостройках к концу января составила 9, 84%, на вторичном рынке – 9, 83%, при рефинансировании – 10, 29, - это подсчеты дом. РФ, аналитического портала Минстроя России. – Семейная ипотека на льготных условиях – 4, 77%.

Те жители Иркутска, которые собирались купить квартиру, дружно занервничали. Платить придется больше!

-Да, это факт, цены вырастут, хотя спрос на какое-то время может и притормозиться, - согласен иркутский риэлтор Константин Козлов. – И тут будут давить на ситуацию сразу и инфляция, а рост стоимости стройматериалов и необходимость больше платить рабочим – это реальность, и повышение ставок на кредиты, это автоматически означает общее подорожание. Складываем все эти причины и получается - 10-15% плюсом за год. Покупать меньше не будут – свободные средства сейчас у людей есть. И стоимость жилья не упадет – новостроек и так мало. Поэтому все равно будут брать, только дороже. Хотя кто-то будет вынужден отказаться.

Последнее похоже на правду. Берем данные агентства «Мир квартир» и видим, как выросли за год самые недорогие и самые ходовые варианты – квартиры до 32 м2. Квадрат «подскочил» до 102, 9 тысяч рублей, это на 17, 5%, а общая цена небольшой квартиры сегодня 2, 9 млн. рублей. Даже в Новосибирске выходит дешевле – 2, 8 миллиона, а в Красноярске – 2, 1 миллиона. Мнение профессионалов рынка недвижимости тут очень простое – не было бы спроса, и таких цен тоже не было бы.

Конечно, банки, повышая ставку по ипотеке, тоже в курсе, что она становится не всем по карману. К декабрю семейный доход, который они берут во внимание, решая вопрос о выдаче кредита, для иркутян вырос до 78, 8 тысяч рублей. Солидный скачок – с лета сразу на 13, 5%.

- За прошлый год средний размер рекомендованного семейного дохода российского заемщика, комфортного для обслуживания ипотеки, существенно увеличился, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В наибольшей степени на этот показатель повлияли рост ключевой ставки Банка России и рыночных ипотечных ставок, а также существенное увеличение стоимости квадратного метра жилья. Все это привело к удорожанию ипотечного кредита и рекордным значениям его среднего размера. В то же время динамика доходов населения росла не такими темпами. В этих условиях заемщикам важно контролировать кредитную нагрузку и планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты позволяли поддерживать привычный уровень жизни.

Это очень непросто с учетом того, что средний размер долга на эти цели в регионе выше трех миллионов рублей и большинство берет «по максимуму», обрекая себя на жесточайшую экономию. Как сэкономить? Такая возможность есть, если взять семейную ипотеку ( дают тем, у кого есть хотя бы один ребенок). Здесь банковская ставка около 6%, а значит, и сам долг меньше. Воспользоваться ею может семья, в которой с 1 января 2018 года ( и вплоть до 31 декабря этого года) родился первенец или последующие дети. Купить можно только новостройку. Кстати, если кредит уже есть, а обстоятельства изменились, его можно рефинансировать под меньший процент.

Этот вариант точно будет востребован, потому что среди иркутских заемщиков очень много молодых семей.