Сагаалган в Иркутске 2022: программа празднования Белого месяца. Фото: Министерство культуры Бурятии

Жители Приангарья уже привыкли праздновать Новый год дважды. По лунному календарю это произойдет 2 февраля. Именно в этот день начнется Сагаалган в Иркутске 2022 или, в переводе с бурятского, Белый месяц. В эти дни необходимо говорить добрые слова и благопожелания, дарить подарки и обмениваться угощениями. Весь месяц в Иркутске будут проходить концерты и выставки, которые позволят окунуться в атмосферу этого светлого праздника.

Сагаалган в Иркутске 2022: Концерт в честь начала Сагаалгана «Сагаан hарын мэндээ!»

Начало череде праздничных мероприятий в Иркутске положит концерт «Сагаан hарын мэндээ. Его название с бурятского языка переводится как «(Поздравляю – прим.ред.) с Сагаалганом!».

- В программе концерта танцевальные и фольклорные коллективы Иркутской области: Ансамбль национального танца «Ангара», Ансамбль песни и танца «Улаалзай», Театр танца «Конопушки», Народный фольклорный ансамбль «Талын дуун», солисты: Александр Архинчеев, Александр Хантаев и другие, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в центре культуры коренных народов Прибайкалья.

Всех желающих зарядиться энергией праздника Белого месяца ждут 2 февраля в Иркутском театре юного зрителя им. А. Вампилова. Начало концерта в 19:00.

Сагаалган в Иркутске 2022: Конкурс благопожеланий «Амаршалнаб буряадаа»

Сагаалган не может существовать без благопожеланий на бурятском языке. С первого дня Белого месяца в Иркутске начнется конкурс «Амаршалнаб буряадаа». Его участники поборются за звание самого оригинального видео-поздравления. Сделать это очень просто. Необходимо лишь снять ролик и выложить его в соцсети с хештэгом #амаршалнаббуряадаа. Не забудьте отметить и аккаунт @новости.этно или @etno.pribaikal. А 18 февраля организаторы поделятся, кто же стал счастливчиком, который выиграл два билета на Гала-концерт «В Сиянии Белого месяца».

Сагаалган в Иркутске 2022: Художественная выставка «Новое дыхание»

4 февраля в 14:00 в стенах Дома ремесел и фольклора, который располагается на улице Декабрьских Событий в Иркутске, откроется тематическая выставка. Лариса Осодоева представит свое «Новое дыхание».

- Основной темой работ начинающего художника становятся традиции, культура и быт бурят, - делятся в центре культуры коренных народов Прибайкалья. - В ее картинах часто присутствует портреты женщин, детей. Через живопись она передает их эмоции и чувства.

Вход на выставку будет свободным.

Сагаалган в Иркутске 2022: Мастер-класс по технике Буряад зураг

А знаете ли вы, что такое Буряад зураг? Это один из древнейших жанров бурятской живописи, пришедший из буддийских монастырей. Этот стиль отличается своеобразной цветовой гаммой, каллиграфичностью рисунка и тончайшей проработкой деталей одежды и лица. Познакомиться с этой уникальной техникой будет возможно на мастер-классе «Особенности изобразительного искусства в технике Буряад зураг», который пройдет 9 февраля в 15:00 под руководством старшего преподавателя кафедры дизайна ИРНИТУ Екатерины Асалхановой. Локация - Гуманитарный центр имени семьи Полевых. Однако всем желающим нужно поспешить - количество мест ограниченно. Сначала необходимо записаться на занятие по телефону, который указан на официальном сайте центра коренных народов Прибайкалья.

Сагаалган в Иркутске 2022: Акция «Удели внимание родному языку»

Для любителей соцсетей есть предложение поучаствовать в челлендже. 19 февраля нужно будет открыть в Instagram аккаунт @etno.pribaikal и присоединиться к акции «Удели внимание родному языку», которая приурочена ко Дню родного языка и Международному 10-летию языков коренных народов. Как именно это сделать? Информацию вы найдете в публикациях.

Сагаалган в Иркутске 2022: Гала-концерт «В сиянии Белого месяца»

Звезды бурятской эстрады соберутся в одном месте, чтобы отпраздновать завершение Сагаалгана Гала-концертом. Дулма Сунрапова, Саян и Эржена Жамбаловы, Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» и многие другие артисты выйдут на сцену музыкального театра им. Н.М. Загурского дважды. 24 февраля запланированы дневной сеанс – в 15:00 и вечерний – в 19:00. А перед началом Гала-концерта «В сиянии Белого месяца» зрители смогут посетить выставку художников и мастеров народных промыслов, посвященную 85-летию Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому округу, прямо в фойе театра.

Сагаалган в Иркутске 2022: Детский Сагаалган «Шэдитэ саг»

Сагаалган для самых маленьких, но оттого и очень любознательных, пройдет в Иркутске 6 марта. Ребятам от 7 до 16 лет проведут экскурсию по Усть-Ордынскому дацану «Тубдэн Даржалинг», а также проведут развлекательную программу в Этнопарке «Золотая Орда». Детей ждут тематические квест-игры и мастер-классы. Участникам необходимо записаться заранее.