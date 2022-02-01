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Происшествия1 февраля 2022 6:28

В школе Братска семиклассник ради шутки порезал руку приятелю лезвием от точилки

Теперь его могут поставить на профилактический учет
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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В школе Братска семиклассник ради шутки порезал руку приятелю лезвием от точилки

В школе Братска семиклассник ради шутки порезал руку приятелю лезвием от точилки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Игры на перемене двух семиклассников из братской школы едва не закончились плачевно. В какой-то момент один из мальчишек достал лезвие от точилки и в шутку решил полоснуть им приятеля по предплечью. Однако, ничего смешного из этого не вышло. Одноклассник получил неглубокий порез, из-за которого его пришлось отправить в травмпункт, чтобы наложить повязку. Рана вскоре заживет, но шрам скорее всего, останется. После этого, мать пострадавшего ребенка отправилась в полицию писать заявление на обидчика сына.

- В ситуации разбираются инспекторы по делам несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мальчика, нанесшего порез, скорее всего, поставят на профилактический учет.

Полицейские также выяснили, что никакой неприязни друг к другу у школьников нет. Между собой они не конфликтовали, все произошло из-за глупой шутки.

ЧППроисшествия: ЧП
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