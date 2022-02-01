«Обещала ждать из тюрьмы, но забрала все деньги и бросила»: зэк из Забайкалья попался на удочку мошенницы по переписке

Зэк из Забайкалья попался на удочку мошенницы по переписке Фото: Алексей БУЛАТОВ

- «Она обещала ждать из тюрьмы, а он мечтал после освобождения отправиться с ней на юга». Сюжет почти как из хита шансона произошел в Забайкалье. Там на удочку мошенников попался, нет, не пенсионер, которому позвонили заключенные из колонии и представившись сотрудниками банка, выудили все деньги, а, внимание, сам осужденный, который попался на удочку аферистов.

Произошло все, как это обычно бывает, из-за любви. В начале 2020 года заключенный одной из местных колоний нашел себе так называемую «заочницу» - женщину по переписке. Сначала она, как песне Михаила Круга, писала ему письма длинные, а потом решила отправить зэку свою фотографию. Не в мессенджере, разумеется, а в конверте. И вот здесь сердце арестанта полностью растаяло. Влюбился сиделец по уши и начал носить снимок в кармане робы под самым сердцем. А спустя некоторое время, в очередном письме на волю, сделал новой знакомой предложение. Даже не встретив ее ни разу вживую. Ту, впрочем, это нисколько не смутило.

- Я согласна, - написала в ответ она.

Осталось только решить вопрос со свадьбой. В ЗАГС влюбленную парочку вряд ли бы кто-то выпустил, поэтому заключенный обещал устроить роспись на территории колонии во время свидания. В ответ дама сердца, еще не успев стать женой, начала сама распределять семейный бюджет. Проще говоря, стала просить у любимого с зоны деньги. На организацию свадьбы, разумеется. А тот и не возражал. С марта по декабрь 2020 года жених перевел женщине 115 тысяч рублей, не получив при этом от нее в ответ ни одной посылки с сигаретами и чаем. После очередного перевода 18 тысяч к Новому году, будущая невеста просто перестала отвечать на письма и звонки по телефону. Дозвонился он до сбежавшей невесты только спустя несколько месяцев.

- Мы больше не можем быть вместе, свадьбы не будет, прощай, - кратко ответила она и вновь выключила телефон.

Что делать, арестант порвал фотографию своей «заочницы» и начал писать заявление в суд, с требованием, чтобы коварная обольстительница вернула ему, если не любовь, то хотя бы те деньги, которые потратил на женщину. А еще попросил сверху 50 тысяч целковых за свое разбитое сердце, а точнее за моральный ущерб.

Агинский районный суд дело брошенного заключенного рассмотрел, но лишь посочувствовал ему. Тогда Ромео подал апелляцию.

- Судебная коллегия по гражданским делам оставила решение суда первой инстанции без изменения, посчитав, что мужчине обоснованно отказано в удовлетворении иска, поскольку деньги перечислялись им добровольно, - рассказывают в пресс-службе Забайкальского краевого суда. – Заключенному разъяснили, что он может обратиться в полицию, чтобы привлечь брачную аферистку к ответственности. В судебное заседание она, кстати, не явилась.

Будет ли зэк писать заявление на женщину, которую когда то любил, пока неизвестно. Но если выяснится, что он не единственная ее жертва, то «заочница» вполне сама может отправиться в места не столь отдаленные. А там и переписку с бывшим возобновить можно.