Число новых заражений COVID-19 в Усть-Куте растет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На карте распространения коронавируса в Иркутской области Усть-Кутский район давно отмечен красным цветом. По общему числу заражений территория в первой шестерке, ведь поначалу немало заболевших было среди вахтовиков. Сейчас прирост не столь большой, но все же есть.

- За сутки в Усть-Кутском районе выявлено 76 новых случаев коронавируса, - сообщили 2 февраля в районной администрации. - Всего на лечении находится 448 человек, из них 54 находятся в стационаре, 394 получают медицинскую помощь амбулаторно.

Число заболевших растет. Для сравнения, днем ранее в территории зафиксировали только 26 новых заражений. Разница - в 50 случаев!

Поэтому местным жителям вновь напоминают про важность иммунизации против коронавируса. К тому же запас вакцины, как сообщают власти, в городе и районе достаточный.

КОНКРЕТНО

Где привиться

Поликлиника районной больницы

ул. Реброва-Денисова, 4

пн. - пт. с 9.00 до 17.00

обед с 12.00 до 12.30

Фельдшерский пункт

мкр-н Старый Усть-Кут

ул. Островского, 13

пн. - пт. с 9.00 до 17.00

Узловая поликлиника «РЖД»

ул. Реброва-Денисова, 4, каб. № 317

пн. - пт. с 11.00 до 14.00

Вакцинироваться здесь могут все желающие.