Число новых заражений COVID-19 в Усть-Куте растет
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
На карте распространения коронавируса в Иркутской области Усть-Кутский район давно отмечен красным цветом. По общему числу заражений территория в первой шестерке, ведь поначалу немало заболевших было среди вахтовиков. Сейчас прирост не столь большой, но все же есть.
- За сутки в Усть-Кутском районе выявлено 76 новых случаев коронавируса, - сообщили 2 февраля в районной администрации. - Всего на лечении находится 448 человек, из них 54 находятся в стационаре, 394 получают медицинскую помощь амбулаторно.
Число заболевших растет. Для сравнения, днем ранее в территории зафиксировали только 26 новых заражений. Разница - в 50 случаев!
Поэтому местным жителям вновь напоминают про важность иммунизации против коронавируса. К тому же запас вакцины, как сообщают власти, в городе и районе достаточный.
КОНКРЕТНО
Где привиться
Поликлиника районной больницы
ул. Реброва-Денисова, 4
пн. - пт. с 9.00 до 17.00
обед с 12.00 до 12.30
Фельдшерский пункт
мкр-н Старый Усть-Кут
ул. Островского, 13
пн. - пт. с 9.00 до 17.00
Узловая поликлиника «РЖД»
ул. Реброва-Денисова, 4, каб. № 317
пн. - пт. с 11.00 до 14.00
Вакцинироваться здесь могут все желающие.