Язык не поворачивается назвать его педагогом. Детский омбудсмен Иркутска прокомментировала видео, где учитель дает подзатыльник ученику Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скандальное видео с урока по трудам в одной из иркутских школ появилось в соцсетях. Там свои особенные меры обучения продемонстрировал учитель ОБЖ и технологии для мальчиков. Ученики примерно класса 7-го сняли на камеру смартфона, как педагог устраивает с детьми разборки с отборными матами и рукоприкладством.

Видео начинается с того, что учитель громко кричит на одного из мальчиков и грозится поднять на него руку.

- «Как ударю тебя (здесь он употребил слово покрепче), - кричит педагог. – Будет больно. Я тебя предупреждал.

После этого, мужчина перешел от слов к делу и дал ученику подзатыльник. Через несколько минут мужчина переключил свою ярость на другого ученика. Его он и вовсе загнал одним взглядом и криками под парту. А затем одной левой достал его оттуда за рубашку и повторил ему те же угрозы, что и первому мальчику.

- Говорил не пакостить, - крикнул учитель в конце и пошел к своему столу.

Как оказалось, урок с концертом от преподавателя действительно произошел в иркутской школе, правда еще в январе 2021 года. Подробности на свое странице в соцсети рассказала уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, которая также увидела ролик в пабликах.

- Администрация школы провела служебное расследование, - рассказывает Татьяна Афанасьева. – Педагога, язык не поворачивается его так назвать, привлекли к дисциплинарной ответственности. Родители мальчиков заявления в полицию не подавали. Школа тоже никуда не сообщала. Этот вопиющий случай так и остался бы незамеченным, если бы его не опубликовали.

Также детский омбудсмен отметила, что если педагог не может должным образом организовать учебный процесс, то ситуация может выйти из под контроля. Но физическое насилие, унижение и оскорбление ученика категорически запрещено.

- Какой бы не была причина, учитель не имеет права бить или унижать ребенка, - сказала Татьяна Афанасьева. – То, что это произошло, виноваты все. Сейчас главное понять, что делать, чтобы подобного не повторилось ни в одной школе. «Дедовскими» методами воспитания мы ситуацию не исправим.

В конце своего поста, Татьяна Афанасьева добавила, что конфликт взять под контроль. Свою проверку начали и правоохранители. Они дадут оценку действиям учителя. Кроме этого, в ближайшее время с директорами иркутских школ будет проведено совещание.