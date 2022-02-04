На сколько увеличили пенсии в Иркутской области с 1 февраля и ждать ли доплаты за январь? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Увеличенную пенсию получат жители Иркутской области в феврале. При этом будет сделан перерасчет за январь. Куда обращаться за перерасчетом и насколько вырастет выплата? В деталях разбирается "Комсомолка".

Как изменился пенсионный коэффициент (ПК)

Согласно изменениям в Федеральный закон от 28 января 2022 года пенсионный коэффициент составит 107 рублей 36 копеек. А размер фиксированной выплаты увеличится до 6564 рублей 31 копейки.

Конкретно - на сколько увеличится пенсия с 1 января 2022 года

На сколько увеличилась пенсия иркутян в 2022 году? С 1 января выплаты выросли на 5,9%, а с 1 февраля они дополнительно проиндексированы до 8,6%. Таким образом, неработающие пенсионеры в Приангарье стали получать больше в среднем на 1,5 тысячи рублей. Теперь средний размер пенсии - 18 984 рубля.

- При этом прибавка у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой им страховой пенсии, - отметили в региональном отделении Пенсионного фонда.

Чего ждать в феврале

В феврале неработающие пенсионеры, а их в Иркутской области 640 тысяч, начнут получать проиндексированные, то есть увеличенные, выплаты. Также им положена доплата за январь с учетом дополнительной индексации с 5,9% до 8,6%.

Куда обратиться за повышением пенсии

В ПФР предупреждают, что обращаться куда-либо за проиндексированной пенсией нет необходимости, деньги автоматически поступят на счет, либо их привезут получателю домой. Это зависит от того, какой способ доставки выбрал сам пенсионер.

Когда ждать пенсию

Выплаты в Иркутской области начинаются в каждом районе индивидуально. Актуальное расписание можно узнать на официальном сайте отделения Пенсионного фонда по Иркутской области. Так, например, в Иркутске зачисление запланировано на 14 февраля. Что касается Почты России и других служб доставки пенсии, то сроки зависят от установленного графика - от 3 до 22 февраля включительно.