Как горожанка уехала из Иркутска в сибирскую глушь учить детей и удивила этим писателя Дмитрия Быкова. Фото: личный архив героини публикации.

«А почему вы поехали в деревню? – Подвиг совершать, Родину спасать!», - эта фраза, с иронией брошенная в прямом эфире именитому писателю Дмитрию Быкову, сделала сельскую учительницу Ольгу Татарникову из маленького села Манзурка в иркутской глубинке (правда, в глубинке – в 200 километрах от областного центра – авт.) знаменитой. Быков, глубоко столичный житель, искренне изумился, увидев перед собой умного и интеллигентного деревенского педагога (и откуда, за 5, 5 тысяч верст от столицы). А Ольга Михайловна опять нашлась, она хороший спорщик: «Если бы я была балерина, то, наверное, мне стоило подумать, где я должна жить. Но если я учительница и если где-то рождаются дети, значит, я могу научить этих детей. Я работаю в школе почти 37 лет, и ничего не изменилось, в моем понимании».

Ткнула пальцем в карту и взяла чемодан

Манзурка - забытая богом деревенька в Иркутской области на тысячу человек. Впрочем, рядом есть еще меньше. Из достопримечательностей - крепкие дома и покосившиеся избы, которые исправно чередуются. Здесь и живет сельская учительница Ольга Татарникова.

- Насчет того, что променяли город на деревню, правда?

- Правда, - смеется. - Еще в советские годы, в 70- ых. Тогда комсомольцы ехали на целину и на БАМ. Я помню, первой зашла в комиссию на факультете (во времена СССР выпускников распределяли и попасть в глушь на три года, если родина пошлет, было обычное дело – авт.). Красный диплом, комсомольская активистка. Можно было поехать куда угодно, остаться в городе – я выросла в Норильске, квартира была в Иркутске, но я нашла в списке село. Хотела ехать непременно далеко, чтобы «делать настоящее дело». Мечтала на БАМ, но БАМа в перечне не оказалось… Мамы и тогда от такого были в шоке.

Сейчас так – уверенно и наотмашь, ставя на карту все, из провинции едут, пожалуй, покорять только Москву.

-Зашли мы с подружкой в избу, которую выделили, а там… Все покосилось, ветер гуляет, сквозняк, - вспоминает свое появление в Манзурке в 80-х годах прошлого века Ольга Татарникова. – Потом выяснилось, что еще и вода в подполье стоит. Первым порывом было сбежать, но вариантов не оказалось. А потом… Первое сентября, ребятишки, белые фартуки, уроки. С детьми интересно! Я ушла в занятия с головой, а все мысли уехать исчезли. Тем более, что помимо учительства постоянно осваивала что-то новое. Училась топить печку, воду носить, корову доить, сорняки полоть на огороде картошку сажать. Я до этого была, кстати, абсолютная белоручка - ни обед приготовить, ни полы помыть. Родители берегли.

С тех пор прошло 40 лет. И сегодня она считает, что сделала все правильно. В деревне больше свободы. А учить детей – это счастье, где бы ты ни был.

Учительская династия: Ольга Татарникова и ее дочь Мария Глызина.Фото: личный архив героини публикации.

- Не уехала из деревни, потому что есть во мне что-то от Обломова. Лень!

- Варианты уехать, естественно, были. Почему не использовала? Я немного Обломов и нахожу особое удовольствие созерцать. Суетиться лень и неохота, - признается Ольга Татарникова. - Как живут в городе? Несколько часов в транспорте, огромные классы, преподавание в двух школах, - говорит она. - Оглянуться некогда. У нас время течет по-другому. И свободы больше. У меня есть время учить иностранные языки, заниматься спортом, гулять по околице. А среду и вокруг себя создать можно.

И создает. Так, по инициативе Ольги Татарниковой в деревне ставят спектакли – создали общество любителей книг. Проводят диспуты, каждый раз выбирая новую книгу или автора. И не только в своем литературном обществе, но и на уроках.

- Дети в деревне пытливее. Пример - на днях обсуждался Владимир Высоцкий, - говорит Ольга Татарникова. – Так учим мыслить. А занятие вели со старшей дочерью Марией, она тоже окончила филфак и вернулась в родную деревню преподавать. Так вот, мы подняли вопрос, насколько Высоцкий поэт. Дети разделились на два лагеря, спорили. Мне даже пришлось защищать барда, приводя доводы, что Владимир Семенович и сам понимал, что у него не высокая поэзия, он, прежде всего, актер! Так учим мыслить.

Сельские учителя бывают и за границей.Фото: личный архив героини публикации.

Мы бывали в театрах чаще, чем горожане

Конечно, заставить делать это непросто. И сельские дети, а их свозят на занятия в школу Манзурки и с окрестных деревень поменьше, также любят зависать в соцсетях и вместо шахмат сражаться в танчики. Мнение о том, что жизнь в глубинке это тоска невообразимая, отсталая и унылая, а все пьют горькую, несправедливо. Конечно, и это тоже есть, но не больше, чем в городе. А тот же интернет, на который по традиции грешат учителя – мол, отвлекает школьников и мешает им постигать науки, а особенно - в изучении литературы и истории, потому что насаждает «клиповое сознание», и в Манзурке имеется. Все – таки не край света. Но здесь у детей хватает других обязанностей. Чтобы добраться до танчиков, подросткам надо воды наносить, дрова наколоть, скотину покормить, помочь по огороду. Так в деревне живут все.

Походы по родному краю. Это ж красота какая!Фото: личный архив героини публикации.

- Но, между прочим, мы и на концертах бываем, когда звезды приезжают, и в театры два раза в месяц выбираемся. Вернее, бывали и выбирались, потому что тут коронавирус все дороги перекрыл, но это ведь временно, - рассказывает Татарникова. – А интернет дал многие возможности. И не только онлайн, хотя сельским учителям интересно и такое профессиональное общение, чтобы не закисать, не вариться в своем соку. В Иркутске бываем часто – сейчас в этом нет проблем, 200 километров это три часа езды. Границы город-деревня стерлись, и еще вопрос, где лучше. Жалею разве что о том, что в селе нет музыкальной школы.

Опять возвращаемся к вопросу о «подвигах» и «горизонтах». С пафосом просит не писать. Потому что сел в России много, и сельских учителей, и врачей. И все так живут, и раньше жили.