Голову прошили стрелами насквозь. В Ангарске выжил кот, которого живодеры расстреляли из арбалета. Фото: предоставлено Ульяной Казанцевой

Трехлетний кот Барсик ангарчанки Надежды Ощепковой в отличие от многих своих сородичей, не лежит целыми днями в доме, подпирая стены и попивая молочко. Этот рыжий пушистик, наоборот ведет очень активный образ жизни. Барсик каждый день просит свою хозяйку, которая живет в садоводстве, далеко от города, выпустить его за ворота. «На воле» у кота постоянно много дел. Надо и свою территорию вдоль участка осмотреть, и мышей половить, и за соседскими кошками поухаживать. Очередная такая прогулка едва не закончилась для Барсика трагически.

- 27 января он как обычно стал проситься на улицу в два часа дня, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Надежда Ощепкова. – Барсик выскочил из дома, пролез под волротами и сиганул вдоль дороги. Через час очень странно начал вести себя наш мастиф Лорд, который живет во дворе. Обычно он встречает кота, они играют. А тут наш пес тревожно подошел к воротам и начал скулить.

Стрелы прошили голову кота насквозь. Фото: предоставлено Ульяной Казанцевой

Надежда вышла посмотреть, что происходит за оградой и ужаснулась. Рядом с воротами лежал обессиленный Барсик, а в голове у него торчали две стрелы, из-за которых он не мог пролезть под воротами. Какой-то живодер почти в упор выстрелил в кота из арбалета, в прямом смысле, прошив животное насквозь. Но выяснять подробности, времени не было, нужно было срочно спасать Барсика.

- Я скорее схватила его и повезла в ближайшую ветеринарную клинику, - продолжает Надежда. – Честно сказать, ехала и плакала, так как уже мысленно прощалась с Барсиком. Он был хоть и в сознании, но мяукать уже не мог. Забежала в ветеринарку и спросила, делают ли они эвтаназию животным, думала, что кота не спасти.

На лице Барсика остался шрам. Фото: предоставлено Ульяной Казанцевой

Однако ветеринары Ульяна Казанцева и Антонина Назарова успокоили женщину и сказали, что попробуют сделать все, чтобы спасти Барсика. Надежда оставила раненного питомца, а сама поехала просить записи с камер видеонаблюдения, установленных на въезде в садоводство, чтобы попробовать вычислить садиста. На следующий день хозяйка вернулась в клинику, чтобы забрать стрелы и передать их полиции. Увидеть кота живым, уже и не надеялась.

- Захожу, а девчонки мне говорит: Мы вам не только стрелы отдадим, но и Барсика, с ним все хорошо, - улыбается Надежда. – Пару дней подлечим и вернем. И тут мне выносят его. Сидит как ни в чем не бывало с огромным шрамом на мордочке и на лопатке.Однако ветеринары Ульяна Казанцева и Антонина Назарова успокоили женщину и сказали, что попробуют сделать все, чтобы спасти Барсика. Надежда оставила раненного питомца, а сама поехала просить записи с камер видеонаблюдения, установленные на въезде в садоводство, чтобы попробовать вычислить садиста. На следующий день хозяйка вернулась в клинику, чтобы забрать стрелы и передать их полиции. Увидеть кота живым, уже и не надеялась.

Оказалось, ветеринары сотворили чудо. Говорят, что с такими ранениями выжить почти нереально. Ранения, нанесенные стрелами от арбалета, изначально казались не совместимые с жизнью.

- Решили дать коту шанс, - рассказывает ветеринар Ульяна Казанцева. – И не зря. Оказалось, что жизненно важные органы не задеты. А ведь обе стрелы прошли насквозь. Стрелы аккуратно вытащили и зашили раны. Затем ставили уколы. Сейчас он даже отказывается от всех процедур. Мы до сих пор в шоке, откуда в людях столько жестокости к животным.

Такими стрелами живодеры прошили голову кота. Фото: предоставлено Ульяной Казанцевой

Кто мог сделать беззащитного кота мишенью, пока неизвестно. Живодер разыскивается.

- Полицейские опросили жителей садоводства, а также близлежащих населенных пунктов, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - По предварительной информации, это могли совершить проезжающие туристы. Начата проверка по статье «Жестокое обращение с животными».

Стрелы прошили голову кота насквозь. Фото: предоставлено Ульяной Казанцевой

Ну а как себя чувствует Барсик? Спустя четыре дня на «больничном» кот вернулся домой. И первым делом, нет, не лег на коврике и не стал ждать, пока его будут жалеть и все подносить, а рванул за забор, обследовать свою территорию.

- Также и бегает, не можем его остановить нашего кошачьего деревенского мачо, - заключает Надежда Ощепкова. – Вот только боится людей. Видит прохожих и сразу прячется.