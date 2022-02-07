Житель Братска набросился на детей с кулаками из-за сломанной снежной фигуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О не совсем адекватном поведении соседа, который набросился с кулаками на двух мальчиков, в соцсетях рассказала жительница Братска. По ее словам в конце января, двое ее племянников во дворе играя сломали снежную башню, которую сосед построил со своей дочкой. По словам автора поста, увидев это, мужчина подбежал к ее племянникам, начал пинать мальчиков и швырять об бетонную стену.

- Таким образом, он решил их «воспитать», - пишет автор поста. – Младший племянник получил черепно-мозговую травму, а старший ушибы. Также пострадал еще оджин мальчик, их друг. Как можно взрослому мужику, качающему свои мышцы в спортзале, показывать свою правду и "силу" на детях.

Ответ на этот вопрос ищут и полицейские. В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, корреспонденту «КП»-«Иркутск» подтвердили, что такой случай действительно произошел в одном из дворов Братска. Родители детей подали заявление в полицию.

- Личность напавшего на детей мужчины установлена, - рассказывают в ведомстве. – Это 47-летний местный житель. Против него составлены 2 административных протокола по статье «Побои». Это по двум мальчикам, родители которых не обращались в больницу. - По третьему пострадавшему мальчику назначена судебно-медицинская экспертиза. В случае, если диагноз "сотрясение головного мозга" подтвердится, будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Также с мужчиной провели профилактическую беседу. Добавим, что родители и тетя мальчиков решили пока воздержаться от комментариев.