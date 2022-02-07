Я провела в очередях полдня, и это еще мало. В Иркутске толпы в поликлиниках, как быстрее попасть к врачу

В поликлиниках - очереди, из-за всплеска пятой волны иркутяне не могут попасть к врачу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Семь часов утра. Я подскакиваю с постели – сегодня надо в поликлинику, успеть в ковидный центр, а потом – работа, ее никто не отменял, хоть и на удаленке. В соцсетях я уже выяснила, что надо как можно раньше приходить. Честно, болею уже дня три, но, нарушая все советы врачей, была дома, пока не стало хоть чуть-чуть легче. В конце концов, я делала прививку, я переболела ковидом летом и уже знаю, что это такое, - рассказывает коллега Анна. – Понятно, что когда такие толпы больных, нужно найти в себе силы и несколько часов провести в очереди на ногах. Тяжело было бы. Ну, температура, сильный кашель, насморк, нос заложило, горло болит, голова раскалывается. Лечилась как обычно от бронхита и ОРВИ. Потом все же решила – надо к доктору, показаться. Тест сдать. Тем более, что надо все-таки выходить на работу, встречи ждут.

На поход в поликлинику – три часа, и это немного

7.55 В это время Аня была у дверей поликлиники. От дома ходу минут 15. Но оказалось, надо было приходить раньше – таких страждущих у дверей было еще человек тридцать. Полный коридор, люди дышат друг другу в спину. Если ты не болен, то уйдешь с ковидом. И это железно. Принимали два врача.

8. 17 - В кабинете регистратуры я, наконец, получила «карту» и заняла очередь к доктору, - рассказывает Аня. - Очередь отчаянно кашляла и сморкалась. Кто-то нервничал, кто-то сообщал всем, что у него «точно» коронавирус. Многие пришли с легкой формой и только за больничными. На работу с насморком не пускают, отправляют к врачу, иначе – прогул. «Сарафанное радио» сделало свое дело и вконец запутавшийся в сообщениях о «короне» народ делился друг с другом абсолютно фантастической версией о том, что больничные можно получить онлайн, через сайт. Достаточно сказать, что заболел. Правда, никто не понимал, почему этого быть не может. Не стала спорить.

Анна решила уменьшить контакты ( для здоровья точно полезно) и час «гуляла» на улице. Таких как она, хватало.

9.12 - Когда я замерзла и вернулась, люди пошли быстрее, да и сами мы, болящие, повеселели, - продолжила Аня рассказ о своих злоключениях. - Потому что появились еще два врача и стал ясно виден «свет в конце тоннеля». Правдами-неправдами, пересказывая друг другу истории болезни и гадая, у кого точно омикрон, а у кого – дельта, мы оказались у дверей…

10. 30

- И что, вы правда никуда не ходили, нигде не были за эти три дня? , - доктор, которая меня слушала, явно не верила в подобное. Скорее всего, это потому, что мало кто соблюдает режим, тем более добровольно.

– Нет, потому что я могу работать и на удаленке, - честно ответила я…Поверила она или нет, не знаю. Легкие оказались чистыми, бронхита не было, несмотря на кашель. Уже хорошо. 11.20 Сдала ПЦР. Эта очередь шла на удивление быстро – минут 30, и готово! Теперь буду ждать результат, хотя пик болезни, конечно, пройден. Но мне важно быть уверенной, что никого не заражу. Выходя, оглянулась – людей в коридоре стало еще больше. Пришли и те, кому надо закрыть больничный. Вуаля, всего то 12 дня, а я уже дома!

В очередях никто и не вспоминает о расстоянии, но все в масках. Фото: Яна ЛИСИНА

Как сэкономить время и обойти очередь

Пока Анна ждет результата теста ( будет в течение двух суток, может, быстрее) и изучает стандартную памятку про лечение омикрона ( в основном, это симптоматические препараты – от горла, от кашля, полоскания, и тд. ), мы разбираемся, как можно было сэкономить время и обойти очередь.

Тот вариант, что если на работе есть возможность удаленки, можно вообще не ходить к врачу, отмечаем сразу. А ну как хуже станет? А вот для тех, кто заболел, есть хорошая новость. Из-за эпидемии открыли пункт первичной помощи для взрослых с ОРВИ в «Сибэкспоцентре». Там можно сдать мазок на коронавирус, принимает врач, оформляют больничный.

- На выставочных площадях разместятся мобильные бригады всех поликлиник Иркутска, - отмечают в минздраве. - Врачи будут принимать пациентов с 8.00 до 20.00.

Это точно уменьшит гигантские очереди в поликлиниках, где прием прекращаться не будет. В условиях, когда в городе ежедневно и только коронавирусом заболевают по 1, 5 тысяч человек ( а есть еще эпидемия ОРВИ и гриппа) , по- другому никак. Бесплатные лекарства здесь тоже можно будет получить. Такие же центры будут открыты и в других городах.

При этом прием больных ковидом и ОРВИ в поликлиниках прекращаться не будет, подчеркнули в минздраве. Дистанционная помощь тоже организовывается.

Есть еще один вариант – платная медицинская помощь. Мы насчитали в Иркутске много клиник, где готовы сделать тест ПЦР в среднем за 2 тысячи рублей. Появилась даже допуслуга – можно узнать, «омикрон» у вас или «дельта». Так что можно сдать анализ платно и потом обратиться к врачу уже с готовыми результатами. Есть плюс – не стоять в очереди с больными людьми с риском заразиться. Есть минус – деньги вам точно не вернут.

Как быстро закрыть больничный лист

Пока точного ответа на этот вопрос нет. В городе, да и во всей области, взрывной рост заболевших. Но в большинстве случаев в этот раз инфекция протекает как ОРВИ. Тяжелые случаи тоже, конечно, есть, их хватает - развернуто 4288 мест в больницах и только четверть из них свободна. И все же легких случаев больше. И, после решения Роспотребнадзора о том, что спустя 7 дней болезни, если нет симптомов, можно выходить на работу без ПЦР, горожане массово пошли в поликлиники. Всех ждут дела. Приходится проводить часы в общей очереди. Чтобы дело шло быстрее, пациентов нужно «рассортировать». Это задача call – центров - объяснять, как записаться на прием по интернету, получить консультацию дистанционно, проехать в центр диагностики.

Сейчас разрабатывается специальный алгоритм действий и будем надеяться, его примут в ближайшие дни.