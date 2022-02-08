Маргарита Цыганова: Не жду, когда поставят задачу, сама прихожу с инициативами

Маргарита Цыганова поделилась планами и результатами в интервью на радио «Комсомольская правда» в Иркутске. Фото: Наталья КРАВЧЕНКО

Разговор с самой молодой в регионе женщиной-министром (ей сейчас 29 лет) на радио "Комсомольская правда в Иркутске" начался с обсуждения конкурса по разработке айдентики празднования 85-летия Иркутской области. Слово «айдентика» многие слышат впервые, так что это за диковинка?

- Это визуальная составляющая бренда, - рассказывает Маргарита Цыганова. - В нашем случае - бренда Иркутской области.

В 2022 году регион отметит 85 лет. Так вот, чтобы определить эту самую айдентику, - уникальный шрифт, цвета, логотип и другие составляющие, которые будут использоваться для сувенирной продукции и в элементах украшения городов и поселков Приангарья, - еще в прошлом году был объявлен конкурс. Организаторами столь ответственного выбора выступили министерство по молодежной политике и минкульт.

- В конкурсе участвовали дизайнеры от 14 до 35 лет, - продолжила Маргарита Цыганова. - Да, решено было привлечь не именитых мастеров, а начинающих молодых. Идею эту, кстати, предложил губернатор Игорь Кобзев.

Хотелось вовлечь в эту работу ребят со всего региона, дать молодежи возможность раскрытья и в то же время учесть их мнение, их видение. Айдентика - это ведь визуальная составляющая бренда региона, она призвана повысить его узнаваемость, создать впечатление.

Так, на конкурс было подано 25 заявок. Жюри, в которое вошли представители Союза художников и Союза дизайнеров России, Клуба молодых архитекторов, вузовского сообщества, органов власти и общественности, выбрали четыре лучшие работы. Далее было запущено онлайн-голосование. Победитель определился большинством голосов. Им стал Артем Бернэ.

- Артем - начинающий графический дизайнер. Раньше он жил в Москве, а четыре года назад приехал на Байкал для участия в проекте Большой Байкальской тропы и остался здесь, влюбившись в местную природу. Поступил в вуз. У него есть желание жить и развиваться в Иркутске, - рассказала о победителе министр.

В дальнейшем работа Артема, как и других финалистов, будет немного доработана наставниками, и мы увидим их видение в различных областных проектах.

- Мне хочется, чтобы таких конкурсов было как можно больше, чтобы люди проявляли инициативу. Я лично никогда не сижу не жду, когда упадет какое-либо задание, сама иду к руководству или к коллегам в министерства с инициативами, - говорит Маргарита Цыганова.

БЛИЦ-ОПРОС

Публикуем несколько интересных вопросов и ответов из разговора с Маргаритой Цыгановой:

- Как вы себя позиционируете: чиновник, политик, начальник?..

- Я лидер молодежного движения.

- Сталкивались когда-либо с гендерным шовинизмом?

- Да, но на эту тему много стереотипов. По отношению ко мне в правительстве нет никакой дедовщины, напротив, ощущаю поддержку. А про молодость скажу: возраст не равно опыт.

- Как вам предложили стать министром?

- Я всегда вела активную общественную жизнь. Была председателем профсоюзной организации, потом возглавляла студенческий координационный совет. Тогда мы выстраивали отношения с властью, предлагая в том числе законотворческую инициативу, касающуюся мер поддержки студентов, и Игорь Кобзев пригласил меня в штаб общественной поддержки, где я продолжила заниматься этой работой. Спустя некоторое время глава региона на встрече спросил, готова ли я взять на себя ответственность, возглавив ведомство? Готова, - ответила я не раздумывая.

- Из какой вы семьи?

- Из самой обычной. Мои родители живут в поселке Тайтурка в Усольском районе.

- Чем занимается министерство молодежной политики? Бытует мнение, что это форумы, мероприятия, а что еще?

- В определенном смысле мы занимаемся воспитанием личности. Есть огромное количество людей, которые в школе были активными, в университете начинали все заново, потом на работе. Наша задача - создать этот переход бесшовным путем наставничества. Пример: конкурс «Моя карьера», который провели в прошлом году. Его результатом стало то, что мы трудоустраиваем или берем на стажировку 20 молодых людей в органы власти, в бизнес, поддерживаем их, ведем. Или осязаемый результат: увеличено финансирование по программе «Доступное жилье молодым семьям» - и молодежь может получить более 500 квартир в регионе. Или, допустим, мы создали проектный офис, проекты получают гранты - тем самым мы помогаем ребятам воплощать их идеи в жизни.

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