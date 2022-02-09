Жители Саянска сортируют пластик и макулатуру. Фото:Сайт администрации Саянска.

Пока в других городах учатся различать контейнеры для пластика и стекла, в Саянске жители сами активно сортируют мусор. Всевозможных эко-акций в городе предостаточно, а теперь еще и местный благотворительный фонд, выигравший на это областной грант, помогает раздельно собирать отходы. С декабря саянцы каждый день приносят в приемный пункт пакеты и коробки с макулатурой и пластиком, а в последнюю субботу месяца сдают целые партии отходов.

Так, ребята из творческого клуба «Пилигрим» 29 января собрали больше четырех килограммов крышечек, а одна из компаний сдала 100 кг бумаги.

- В этот день семьи приносили пластиковые бутылки, крышки, газеты и журналы, старые книги и учебники. За день в пункт приема поступило около 200 килограммов макулатуры и порядка 10 килограммов пластика! - рассказали в городской администрации.

Для самых активных даже награду придумали. Собирать макулатуру и пластик будут до конца мая, итоги подведут в июне.

- Все вторсырье, которое поступает от горожан, мы взвешиваем и фиксируем в специальном журнале, - говорит автор эко-проекта Елена Теплинская. - Чем больше вторсырья сдаст человек или семья, тем больше шансов получить приз, главный из которых - велосипед.

Куда девают мусор? Сдают на переработку. Но пластик, например, принимается не весь. Вторую жизнь получат бутылки из-под газировки, растительного масла, шампуней, косметики, лекарств, а также крышки от них, канистры, и другие отходы с особой маркировкой: в треугольнике из стрелок должна быть указана цифра 1 или 2.

- Наша цель - приучить людей при выборе товара обращать внимание на маркировку пластиковой упаковки и выбирать ту, которую можно впоследствии сдать на переработку, - поясняют участники акции.