Больше 4,3 тысячи саянцев заболели ковидом с начала пандемии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Саянск отличился в начале пандемии: мало того что карантин в городе не объявляли, так ведь и заражений долго не было. Но сейчас, увы, заболеваемость в городе достаточно высокая. Так, по данным на 8 февраля, опасную инфекцию обнаружили еще у 151 местного жителя, а всего здесь отмечено 4350 заражений.

- В ковидном госпитале лежат 57 человек, из них 50 саянцев (трое в реанимации, один на ИВЛ), и семеро жителей Куйтунского и Зиминского районов, - сообщили в администрации города. - На амбулаторном лечении находятся 449 человек.

За все время выздоровели 3704 пациента, умерли от COVID-19 с сопутствующей патологией 140 человек. Под наблюдением врачей остаются 736 горожан. Внебольничную пневмонию лечат у 16 жителей.

Пятая волна не щадит и детей. Если за весь прошлый год в Саянске ковид подтвердился у 317 ребят (все победили болезнь и выписались), то с начала этого года инфекцию подхватил уже 241 ребенок, причем 42 из них - дошколята.

И это при том, что практически половина города уже вакцинирована против коронавируса. Первый компонент поставили 19 575 человек, полный курс иммунизации прошли 16 792 жителя. А 6707 саянцев успели ревакцинироваться.