Первый в Сибири фуд-холл EatMarket открылся в Иркутске

Популярная российская группа Galibri&Mavik. Фото: Килилл Конин.

Такого Иркутск еще не видел! На выходных в городе открылся первый в Сибири гастромаркет от известного московского оператора EatMarket. Ярко, вкусно, зажигательно - иркутяне оценили и само событие, и кухню, которую теперь можно попробовать в фуд-холле на пятом этаже обновленного ТРЦ «Карамель».

Побывала на открытии гастромаркета и корреспондент «Комсомолки». Впечатления самые лучшие!

Группа Galibri&Mavik. Фото: Килилл Конин.

Итак, для тех, кто еще не заглядывал в новый фуд-холл, сдаем все явки и пароли: здесь целых 20 ресторанов с блюдами разных кухонь мира! Сочные шашлыки и бургеры, итальянская пицца и паста, китайская лапша, нежные суши и роллы, угощения по-вьетнамски, по-гавайски и по-тайски, дары моря, правильная шаурма, сладости, кофе, соки - любой гурман найдет блюдо по вкусу. А еще гостей ждет кальянная lounge-зона и эксклюзивные напитки в двух барах-резидентах.

Насладиться пищей наедине с собой, с семьей или шумной компанией друзей можно в просторной локации на 600 мест. Надо сказать, это не фудкорт в привычном понимании иркутян. Это абсолютно новый взгляд на гастрономическое пространство - стильное и современное, где корнеры и гости объединены общим пространством.

В день открытия, 12 февраля, здесь собрались сотни иркутян - заказывали угощения и напитки, участвовали в конкурсах и викторинах, веселились, пели и танцевали. Изюминка фуд-холла еще и в том, что в центре него расположена… сцена!

коллектив MANA Project. Фото: Килилл Конин.

Артисты зажгли здесь в первый же день работы фуд-холла. Сначала устроили шоу и раскачали зал наши земляки, коллектив MANA Project. Они исполняли хиты на новый лад - под скрипку, саксофон и энергичные танцы с элементами акробатики.

Затем на сцену вышла популярная российская группа Galibri&Mavik с нашумевшей песней «Федерико Феллини» - и восторгу поклонников не было предела. А после профессиональный битбоксер Time to beat записал трек с двумя иркутянами, который уже можно найти в подкастах.

Битбоксер Time to beat . Фото: Килилл Конин.

- Давно мы так не веселились! - смеялись довольные, а главное, сытые посетители гастромаркета.

Фотографий и видео для соцсетей иркутяне сделали море, а еще и приятные подарки получили. В перерывах между выступлениями артистов ведущий проводил конкурсы и фуд-викторины. «Комсомолка» тоже не ушла без презента!

- Какие макароны не способствуют росту? - спросил ведущий.

- Лапша! Расти большой - не будь лапшой, - быстренько сориентировалась я и получила в награду стильный контейнер для одноразовых ложек, вилок и ножей. А что, удобно брать с собой на работу или в поход.

Развлекательная программа в «Карамели» шла целый день, с 12 и 23 часов. За это время гости перепробовали блюда всех корнеров, посмотрели зрелищные кулинарные батлы, потанцевали на дискотеке, - словом, отлично отдохнули перед новой рабочей неделей. И теперь такие мероприятия с участием местных артистов будут проводиться здесь каждую неделю! Для творческих иркутян это отличная возможность показать себя, создавая вместе с EatMarket новое для Сибири пространство для отдыха и развлечений.

Выступление коллективов. Фото: Килилл Конин.

Неудивительно, что концепция современного фуд-холла давно завоевала сердца петербуржцев и москвичей. Иркутянам пространство EatMarket тоже пришлось по душе и по вкусу. Даже в рабочие дни здесь полно гостей - кто приходит с коллегами на вкусный ланч, кто проводит деловую встречу за чашечкой кофе, а кто просто отдыхает от будничных дел и забот, наслаждаясь любимым блюдом. Здесь есть все условия, чтобы расслабиться и зарядиться энергией!

- EatMarket - это продуманная концепция с удобным и быстрым обслуживанием. Она создана гастроэнтузиастами - людьми, болеющими за свое дело, теми, кто знает, что хочет гость, а главное, как ему это дать, - комментируют создатели фуд-холла. - Они видят продукт глазами посетителей, зачастую работают сами, включены в процесс от и до, а значит, отвечают за ресторанное качество своих блюд. Они постоянно совершенствуют работу, прислушиваются к мнению гостей и быстро внедряют новое.

Мероприятия с участием местных артистов будут проводиться фуд-холл EatMarket каждую неделю. Фото: Килилл Конин.

Если еще не побывали в фуд-холле на пятом этаже ТРЦ «Карамель», - срочно исправляйте ситуацию. Вас там ждут!

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Сайт: eatmarket.ru

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