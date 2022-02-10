Школы открываются и закрываются, а театры на ходу меняют репертуар: как живет Иркутск при омикроне. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Статистика по заболеваемости коронавирусом уже не шокирует. Хотя накануне, 10 февраля, поставлен новый антирекорд – 3379 заболевших, и ничто не говорит о том, что не будет побит. Как буквально на днях оценивала ситуацию заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Иркутской области Наталья Поталицина, Приангарье по уровню распространения вируса держится рядом с Москвой, а это очень серьезно.

Мы подсчитали. С начала февраля больничные «по короне» получили 23, 7 тысяч жителей Приангарье, а это население небольшого города. И больше половины из них – иркутяне -13, 9 тысяч человек, это каждый пятидесятый! А если к этому добавить еще 47, 6 тысяч больных ОРВИ и гриппом, которых насчитали только за одну прошлую неделю ( это +71% к уровню эпидемии). Складываем все цифры, получаем 71 тысячу кашляющих и температурящих. Это уже сравнимо с населением такого немаленького города, как Усолье- Сибирское!

Понятно, что регион лихорадит, причем в прямом смысле. С температурой. В этой ситуации разрешение получать больничные с подтвержденным коронавирусом дистанционно стало просто спасением – и для населения, и для медицины.

Несмотря на все послабление и понимание того, что омикрон чаще всего просто сваливает заболевшего на неделю в постель, как и ОРВИ ( но в больницах все же лечат 4 тысячи человек с этим диагнозом, и реанимации тоже не пустуют) , ограничения никто не снимал – и по заполняемости залов, и по массовым мероприятиям, и по дезинфекции, и по маскам, которые мы научились все –таки носить в общественных местах и в транспорте, чтобы не подхватить летучий вирус.

Это и понятно – эпидемия в разгаре. В этой ситуации несладко приходится всем, половина сотрудников предприятий просто не может работать, их экстренно заменяют.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Театры «на ходу» меняют репертуар

Что происходит в городе и как много заболевших, наглядно видно, как бы это ни казалось странным, по театральному репертуару. Нет, привычного за последние пару лет объявления «Мы закрыты» теперь не увидишь. Все иначе.

- В связи со сложной эпидемической обстановкой произошла замена спектаклей, - сообщают в драмтеатре. – Так, 10 февраля спектакль «Волки и овцы» будет заменен на «Последний срок», который мы покажем на основной сцене. А 11 февраля вместо «Поминальной молитвы» зрители увидят «Халам-Бунду, или Заложники любви».

Конечно, все не просто так – артисты, которые заняты в постановках, свалились с температурой. И поэтому, собираясь культурно провести вечер, лучше зайти на сайт и убедиться, какой именно спектакль вы сможете посмотреть.

Музыкальный театр сообщает, что постановки, на которых иркутяне из-за карантина не смогли побывать с 28 января по 11 февраля переносятся на март. И публикуют свои текущие замены ( без них сейчас никуда).

Если кто-то из театралов не может поменять свои планы, билеты можно вернуть, только заранее.

«Аистенок» порадовал поклонников сообщением о том, что артисты все здоровы и 16-17 февраля ждут детей на «Дядюшкин сон», а деньги за билеты на те сказки, на которых малыши не побывали с 5 по 15 февраля, вернут. Но вот показы «Острова Иукини» перенесены на начало марта.

КСТАТИ

Школы открываются и… закрываются

Буквально на днях школам наконец разрешили очные занятия. Вернее так – разрешили директорам начать очное обучение, если больных ОРВИ и коронавирусом среди детей меньше 20%. Обычное правило при любой эпидемии. Об открытии учебных заведений объявили, например, в Шелехове.

-Конечно, какие –то школы приняли решение начать очные занятия, - говорит пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова. – А какие-то, наоборот, ушли на карантин. Ситуация очень нестабильна, динамична. Меняется практически каждый день и решения здесь должны быть взвешенными.

Это и понятно. По статистике, только за последнюю неделю и только ОРВИ и гриппом заразились более 20 тысяч детей. Эпидемиологи говорят и о том, что каждый четвертый подхвативший коронавирус – ребенок.