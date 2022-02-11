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Происшествия11 февраля 2022 10:39

Дон Жуан из Бурятии грабил девушек при помощи объятий

Грабитель стащил два телефона из карманов
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Дон Жуан из Бурятии грабил девушек при помощи объятий. Фото: ГУ МВД России по Бурятии

Дон Жуан из Бурятии грабил девушек при помощи объятий. Фото: ГУ МВД России по Бурятии

В Улан-Удэ задержали грабителя, который еще может претендовать на звание Дон Жуана года. 23-летний мужчина сумел за несколько часов охмурить двух девушек без дорогих подарков и ухаживаний. Более того, он сам «заработал» на встрече с ними.

Итак, все его похождения сняла камера видеонаблюдения в одном из баров города. Сначала посидев за столиком с дамой, он шепча ей на ухо комплименты, приобнял ее и незаметно вытащил из кармана телефон за 13 тысяч рублей. Опьяневшая от алкоголя и нежных слов хозяйка гаджета даже не заметила его пропажу.

Через три часа грабитель Дон Жуан на выходе из этого кабака, встретил компанию уже из трех нетрезвых девушек и подошел познакомиться. К одной из них он вновь бросился в объятия. На этот раз его план сработал не сразу. Девушка, несмотря на то, что еле стояла на ногах, проверила свои карманы и не нащупав там телефона, обвинила любителя обнимашек в краже. Но обвинение было ложным. Она просто забыла, что несколько минут назад сама отдала свой гаджет за 70 тысяч рублей подруге, стоявшей рядом.

- Покажи свои карманы, - приказала она мужчине получив порцию объятий.

Тот вывернул карманы и они оказались пусты. Но ненадолго. Через несколько секунд, он подкатил к той самой подруге, у которой был смартфон, вновь что то сказал, приобнял, и все же вытащил телефон. После чего, спешно удалился, даже не послав девушкам воздушного поцелуя.

- Грабителя вычислили благодаря камерам наблюдения, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – После задержания, выяснилось, что ранее он уже был судим за кражи. При этом сейчас он официально работает. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

Кстати, похищенные смартфоны он продавать не стал, а оставил себе. Их у него уже изъяли и вернули обманутым женщинам.

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